Kultur 1

Das "Food For Your Senses" Line-up ist da

Sarah CAMES Nächstes Wochenende ist es schon so weit: Das letzte Food For Your Senses Festival wird in Kirchberg stattfinden.

In einem Facebook-Beitrag kündigten die Veranstalter des "Food For Your Senses" ein letztes Mal das Line-up ihres Festivals an.

Auftreten werden vor allem luxemburgische Bands: C'est Karma, De Läb, The Disliked, Eternal Tango, und Serge Tonnar & Legotrip sind nur einige der nationalen Gruppierungen die in der diesjährigen Edition des Festivals als Headliner auftreten.

Das Food For Your Senses Festival wird 2019 ein letztes Mal stattfinden - unter dem prophetischen Titel "Funeral Feast". Die Organisatoren wollen, dass die letzte Auflage des Festivals ein "wundervolles Fest" wird.



Den Veranstaltern, einer kleinen Gruppe befreundeter Musikliebhaber, wurde die alljährliche organisatorische Herausforderung vor allem unter steigenden Teilnehmerzahlen zu viel.

Sie seien jetzt alle zwischen 30 und 35 Jahren alt und müssten sich auch um Beruf und Kinder kümmern, hieß es in einer Mittelung im Dezember 2018.



Der Camping-Platz des Festivals in Kirchberg wird schon am Freitag zwischen 19 und 21 Uhr für die ersten Musikenthusiasten öffnen. Das Festivalgelände selbst öffnet seine Türen allerdings erst am Samstag um 12 Uhr.