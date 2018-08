De nos assiettes au musée, le suidé de la campagne ou de la ville a souvent mauvaise réputation.

Dans le cochon tout est bon

Thierry HICK Du rôti au saucisson, votre boucher en est convaincu: dans le cochon tout est bon. Certes, mais l'animal ne fait pas l'unanimité. Il pue, est sale et se nourrit entres autres d'excréments. Pour certains, la bête n'a rien pour plaire. Et pourtant, elle lui arrive de pousser la porte d'un musée.

Le cochon fait partie de la famille des suidés. C'est un mammifère artiodactyle non ruminant, à museau tronqué en groin (boutoir), aux canines allongées en défenses, notamment chez les mâles, au régime omnivore. La famille des suidés comprend le sanglier, les porcs, le phacochère, le potamochère, l'hylochère et le babiroussa. Le cochon n'a rien à voir avec le sanglier, malgré la ressemblance.



Son apparition remonte à l'ère tertiaire. Sa présence est d'abord signalée en Asie mineure, plus tard on le retrouve en Afrique et en Europe. Le cochon a été domestiqué en Europe vers 7.000 ans avant Jésus-Christ. Le site www.la-viande.fr – cela ne s'invente pas –, bien renseigné sur la matière, nous apprend aussi que le cochon était apprécié, du fait de sa bonne chaire, par les Romains, les Grecs et les Gaulois. Vauban, ministre de Louis XIV, voyait dans le cochon un moyen de lutter contre la famine.

Le cochon, dans la mythologie grecque, a trouvé une alliée de poids: Déméter, la déesse de la terre fertile et cultivée. Les Egyptiens aussi voient en lui un symbole de fertilité, pour les Musulmans, le sale et maléfique cochon a toujours été impropre à la consommation. Quant on vous disait que le cochon ne laisse personne indifférent...



La toile «Pornocrates» de Félicien Rops.

Autant pour l'histoire et la zoologie. Passons à des considérations plus terre à terre. Au-delà des «idées cochonnes» – en n'en parlera pas ici – l'image du mammifère est de plus en plus souvent associée à celle de messieurs peu fréquentables, mal- intentionnés et peu respectueux de la gent féminine. Il n'est pas rare de voir des porcs jetés en pâture. Sinon comment expliquer le succès de la campagne #balancetonporc?

La réputation de l'animal est aussi malmenée au quotidien: «manger comme un cochon», «sale comme un cochon», «on ne nourrit pas les cochons à l'eau claire», «gras comme un cochon». Ces expressions du langage courant sont d'une poésie assez douteuse. Peu raffinées, ces locutions sont à l'image du suidé: sale, vil et vulgaire. Pas étonnant donc que des quatre coins du globe parviennent des proverbes «cochons». «Donne à manger à un cochon et il viendra chier sur ton perron» (Québec), «Sans tête de porc pas de noce» (Géorgie), «Avril rude, cochon mort» (Bretagne), «Tout poulain mis avec un porc mangera des ordures» (Inde). Une fois encore, l'honneur du cochon, du porc est mise à rude épreuve.

On ne peut que s'étonner que cette «sale» bête devienne un objet convoité par des artistes de tous bords. Le cochon est encore loin de détrôner ses collègues – chien, chat, cheval – et pourtant il n'est pas si rare de le retrouver sur les cimaises d'un musée, d'une galerie d'art, au cinéma, dans la littérature ou même sur une scène de concert. Retenons quelques exemples d'artistes qui ont fait preuve de museau dans leur travail créatif. Des choix pris au hasard et – presque – sans lien entres eux.

Le voyage à Namur en vaut la chandelle. Le Musée provincial Félicien Rops expose une petite merveille de 75 x 48 cm seulement: «Pornocrates», sans doute la plus célèbre toile de Félicien Rops. Une dame, très élégante et plus que légèrement vêtue, promène à la laisse... son cochon. Le peintre belge a réalisé cette toile en 1878. A l'époque, il vivait à Paris en compagnie de deux sœurs, sans doute ses maîtresses mais aussi... mères de ses enfants. De là à faire un rapprochement avec cette «Dame au cochon» – symbole de puissance – il n'y a qu'un pas que certains critiques n'ont pas hésité à franchir. La queue en or de l'animal n'a pas cessé de faire jaser.

Une porcherie au Mudam

Cette dérision autour du cochon voulue par Félicien Rops n'est pas sans déplaire à un certain... Wim Delvoye. Au Luxembourg, dans un premier temps au Casino Luxembourg au Mudam ensuite, l'artiste, par qui souvent le scandale arrive, a présenté sa fameuse «Cloaca» – sa machine à fabriquer de la m.... Ensuite, il est revenu au Mudam avec ses cochons tatoués. Au plus grand dam des défenseurs de la cause animale, qui le poil hérissé ont crié au sacrilège. Au Luxembourg, les réactions ont été moins virulentes qu'à Nice, lorsque Wim Delvoye installait sa «porcherie» au Musée d'art moderne et contemporain. Le Flamand, pour dénoncer la société de sur-consommation, n'a pas pris l'animal par hasard. Si provocation il doit y avoir, autant choisir un animal répugnant et l'élever au rang de star.

Cochon tatoué de Wim Delvoye au Mudam. PHOTO: ANOUK ANTONY

Les cochons de Wim Delvoye sont élevés en Chine – un pays qui vénère principalement dans ses assiettes l'animal au museau en groin. Les futures créations artistiques, alors qu'elle sont encore des porcelets, sont tatouées sous anesthésie. Le reste de leur vie, les animaux seront choyés jusqu'à la mort. Pas de quoi fouetter un suidé, rassure l'artiste... Et pourtant, autant de «cochonneries» dans un musée continuent de faire désordre.



Il pèse plus de 200 kg, il vit en Afrique du Sud et a été sauvé de l'abattoir. Lorsqu'il ne mange ou ne dort pas, il aime peindre. Pigcasso – savourez le nom – est selon ses maîtres le seul cochon-peintre au monde. Cambré devant son chevalet, le peintre à quatre pattes attire touristes et journalistes du monde entier. «National Geographic», «The Times», «The Daily Mail», la «BBC» et bien d'autres se sont intéressés au phénomène. Le toiles de Pigcasso trouvent preneur et peuvent atteindre des montants dépassant les 1.500 euros. A ce prix, les œuvres sont bien évidemment signées par l'artiste...



Pigcasso, le cochon peintre.

On avait jamais vu cela: un cochon géant sur une scène de concert. Le groupe de rock Pink Floyd a osé l'impensable. Roger Waters, le bassiste, avait imaginé un cochon en forme de ballon de 12 mètres gonflé à l'hélium pour la pochette de l'album «Animals». Le vol initial pour la photo s'est mal passé, le flying pig a pris de l'altitude et a même provoqué la fermeture temporaire de l'aéroport d'Heathrow. Plus tard, assagie, la bête refera son apparition lors des concerts des Pink Floyd.

L'image symbolique a été reprise en 2016 par les Pink Floyd pour l'exposition «Their Mortal Remains» à Londres.

Le cochon gonflable de Pink Floyd. FOTO: REUTERS

Au XVIIIe siècle apparaissent les «Trois petits cochons». Le premier construit une maison de paille, le deuxième choisit le bois, le troisième opte pour des briques. Un méchant loup détruit les deux première maisons, la troisième lui résiste. La suite est connue... la morale de ce compte aussi.

Nif-Nif, Naf-Naf et Nouf-Nouf

L'histoire a été adaptée, en partie réécrite par de nombreux auteurs. Les studios Disney s'emparent du sujet. Le 27 mai 1933 sort le court métrage d'animation «Les trois petits cochons» de la série «Silly Symphonies», qui sera maintenue durant de nombreuses années. Les petits cochons seraient même le cousin de Peter Pig, qui apparaîtra aux côtés d'un certain Donald Duck. Disney a donné des noms aux trois cochons: Nif-Nif, Naf-Naf et Nouf-Nouf pour la version française, Fifer, Fiddler, Pratical Pig en Angleterre, le Brésil a eu droit à Heitor, Porquinho Prático, Cicero, l'Italie à Timmi, Grimmi, Tommi....



La télévision, elle-aussi aime le cochon, surtout pour ses émissions satiriques. Jean-Marie Le Pen, le «Méga Pork», en a régulièrement fait les frais avec les «Guignols» de Canal +.

Côté anglo-saxon, le «Muppets Show» a frappé fort. Les 124 épisodes de 24 minutes diffusées en Grande-Bretagne de septembre 1976 à août 1981 ont présenté des sketches sous la houlette de Kermit, la grenouille verte, entourée de ses mythiques marionnettes Muppets. Parmi elle, la toujours très élégante Miss Piggy.



Le cinéma n'a pas été épargné par cette fièvre porcine. En 1907, un film muet et burlesque français de quatre minutes mettait en scène un «cochon danseur». Le film d'animation «Porco Rosso» du Japonais Hayao Miyazaki raconte les aventures d'un cochon devenu pilote d'hydravion. dans l'Italie des années 1920.

En 1996, sort le film «Babe» du réalisateur Chris Noonan. Babe, un jeune porcelet, craint pour sa vie. Par peur de terminer un jour sa course dans une casserole, il veut se rendre utile dans le quotidien de la ferme de Hoggett: Babe deviendra berger. Le succès est au rendez-vous. George Miller avec son «Babe, Pig in the City» reprendra deux ans plus tard le flambeau.



«Babe», le cochon berger.

«Sau gutt!» ne cesse de répéter la bonne quarantaine d'éleveurs de porcs du Luxembourg qui tous défendent museau et ongle le label «Marque nationale» pour promouvoir les quelque 80.000 bêtes produites chaque année. Espérons que l'une ou l'autre d'entre elles possède la graine de star voulue pour continuer d'enflammer les cimaises de musées, les salles de concerts, les rayons de librairies ou les grands écrans. Ainsi seulement, la «culture du porc» réussira à dépasser le bord de nos assiettes...