Danièle Wagener geht in Rente

Thierry HICK Die langjährige Leiterin der "Musées de la Ville de Luxembourg" Danièle Wagener ist ab dem 1. September im Ruhestand. Guy Thewes wird übernehmen.

Danièle Wagener kam 1986 als Kuratorin in den Dienst der damaligen "Galerie d'art municipale". Unter ihrer Aufsicht entstand das 1996 in den Räumlichkeiten des ehemaligen hauptstädtischen Musikkonservatoriums eröffnete "Musée d'Histoire de la Ville de Luxembourg" - heute "Lëtzebuerg City Museum".



Danièle Wagener arbeitete auch an der grundliegenden Renovierung der "Galerie d'art municipale" die im Jahr 2010 zur Eröffnung der Villa Vauban führte. Das Geschichtsmuseum und die Villa Vauban wurde zu den "2 Musées de la Ville de Luxembourg" zusammengeführt.

Guy Thewes übernimmt die Leitung der beiden Museen. Foto: Chris Karaba

Der Posten von Danièle Wagener wurde von der Stadtverwaltung neu ausgeschrieben: Ein "interner Kandidat" sollte gefunden werden. Am Mittwochmorgen beim "City Breakfast" wurde bekannt, dass der Kurator Guy Thewes die Nachfolge von Danièle Wagener am 1. September übernehmen wird.



Guy Thewes ist seit 1993 Kurator im Geschichtsmuseum. "Ich habe an der Entstehung des Museums mitarbeiten können. Das Lëtzebuerger City Museum und die Villa Vauban sind in den letzen Jahren stark gewachsen. Ich will mit meiner Arbeit diese Entwicklung weiterführen" unterstreicht Guy Thewes in einer ersten Stellungnahme nach der Bekanntgabe seiner Nominierung.