Daniel Kehlmann hält diesjährige Schillerrede

Dem Autor, eine der bedeutendsten Stimmen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, gelingt es, Poesie und Wissenschaft zu verbinden.

Marbach. Der deutsch-österreichische Schriftsteller Daniel Kehlmann hält am 13. November die Schillerrede. Sie ist überschrieben mit einem Zitat aus Friedrich Schillers Drama „Wallenstein“: „Sorgt, dass sie nicht zu zeitig mich erwecken“, wie das Deutsche Literaturarchiv (DLA) in Marbach mitteilte.



Das DLA hatte Kehlmann zu Jahresbeginn als Redner ausgewählt. Der Autor sei eine der bedeutendsten Stimmen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur; ihm gelinge es, Poesie und Wissenschaft virtuos zu verbinden.

Als Schillerredner folgt Kehlmann auf die Autorin Anne Weber, die 2021 die Rede in Erinnerung an den am 10. November 1759 in Marbach geborenen Friedrich Schiller hielt. Weitere Redner waren der ehemalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker, der Virologe Christian Drosten und der Grünen-Politiker Cem Özdemir.

Kehlmanns Romane wie „Die Vermessung der Welt“ (2005) über Alexander von Humboldt und den Mathematiker Carl Friedrich Gauß sowie „Tyll“ (2017) wurden vielfach ausgezeichnet. KNA

