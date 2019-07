Auch die 16. Auflage des Blues Express im Fond-de-Gras geriet zum Publikumserfolg. Ein fotografischer Rundgang.

Dampf und Blues im Fond-de Gras

(TJ)- Zwischen historischen Industriedenkmälern und engagierten Blues-Gruppen schlendern, etwas Dampf einatmen und im einzigartigen Rahmen des Fond-de-Gras bei einem Bierchen Musikklänge genießen - das Konzept des Blues-Express ist auch in seiner mittlerweile 16. Auflage noch immer aktuell. Tausende Zuschauer hatten am Samstagabend den Weg in den Süden des Landes auf sich genommen. Sie wurden nicht enttäuscht - auch gelegentliche Wolken und einzelne Regentropfen konnten die Freude am Open-Air nicht vermiesen.

Fotos: Laurent Blum

