Im Großen Schloss von Ansemburg wird mit einer neuen Technik renoviert, die althergebrachte Materialien einsetzt.

„Damit alte Mauern endlich wieder aufatmen“

Vesna ANDONOVIC Ngoma Madoki ist auf Kriegsfuß und er nennt seinen Feind beim Namen: „Serpula lacrymans“. Denn der „Echte Hausschwamm“ nagt am Neuen Schloss von Ansemburg, dessen Restaurierung der Luxemburger Architekt leitet. Zum Glück hat Madoki aber gleich mehrere Verbündete in diesem Kampf auf Leben und Tod.

„In 40 Jahren werden die meisten Häuser, die wir heute so bauen, wohl nicht mehr da sein: Diese Mauern hier haben inzwischen fast 400 Jahre auf dem Buckel – und stehen immer noch“, meint Ngoma Madoki und legt seine rechte Hand geradezu zärtlich auf die nackte Steinwand vor ihm. Von ihrem Putz befreit, offenbart sie die unregelmäßigen Steine, die sie ausmachen. Wie die meisten Innenwände im Hauptgebäude des neuen Schlosses von Ansemburg, wurde auch sie bis auf ihre Grundsubstanz entblößt und musste von ihrem Putz regelrecht entkleidet werden.

Schicht um Schicht wurde mit geradezu archäologischer Sorgfalt eine Lage Speis nach der anderen abgetragen – ein Vorgang, der wie eine richtige Zeitreise anmutet. „Dadurch kamen unterschiedliche Dekors zutage, die uns Auskunft über den Geschmack der verschiedenen Epochen geben: Zeichnungen, Wanddekorationen, Tapeten ...“, erklärt der Architekt und fügt hinzu, „diese Informationen sind nicht nur aus historischer Sicht, sondern auch im Hinblick auf die Zukunft wichtig, da sie uns Alternativen aufzeigen, wie die einzelnen Räume nach der Renovierung aussehen könnten.“



Ngoma Madoki, der Architekt der Renovierungsarbeiten in Ansemburg. Foto: Caroline Martin

Wichtig ist ihm bei seiner Arbeit vor allem eines: „Man darf einem historischen Gebäude nicht den eigenen Willen aufzwingen, sondern muss ganz genau hinhören, um zu verstehen, was es für sich einfordert“, so der Baumeister. Da das Schloss mitsamt Gartenanlage denkmalgeschützt ist, gibt es hierbei praktische und finanzielle Hilfe vom „Service des sites et monuments nationaux“, der die Arbeiten begleitet.



Doch von den 3D-Simulationen, die sein Büro „MDK Architects“ für den Hausherrn, Christophe Déage von LH Europe, die das Anwesen 1986 erstand, gefertigt hat, scheint das 1638 erbaute und im idyllischen Eischtal gelegene Schloss aktuell jedoch Lichtjahre entfernt.

Dabei ist, selbst, wenn es auf den ersten Blick vielleicht nicht so scheint, hier schon ziemlich viel in den vergangenen zehn Jahren, die die Renovierung bereits andauert, passiert.

Geplant war eigentlich eine kürzere Zeit, doch dann lief nichts wie geplant – und die Schuld daran trägt ein Pilz namens „Serpula lacrymans“, der „Echte Hausschwamm“, auch noch „Tränender Hausschwamm“ genannt, den man plötzlich überall im zentralen Hauptbau, dem ältesten Teil, entdeckte. „Dass wir alles abtragen mussten, hat uns aber letztlich nicht nur viel über die Historie des Gebäudes verraten, es hat uns auch verborgene Schätze offenbart: so wie diese kleine Nische mitsamt ihrem feinen Muscheldekor, die irgendwann zugemauert worden war“, so der Architekt.



Auch konnte so der notwendige Aufwand betrieben werden, um beispielsweise die seitliche Neigung der monumentalen Holztreppe von ganzen 17 Zentimetern dank eines einfallsreichen, am Wagenheber angelehnten Systems wieder zu beheben.



Die Zaubermittel: Hanf, Luftkalk und „TLC“

„Bislang kam ein Befall durch den ,Echten Hausschwamm‘ für ein Gebäude geradezu einem Todesurteil gleich. Denn der Pilz kann über ein Jahrhundert lang unbemerkt im Mauerwerk schlummern, und wieder voll ausbrechen, alsbald die Bedingungen günstig sind“, führt Ngoma Madoki aus.



Die Behandlung ist denn auch dem Befall- und Verbreitungsmuster entsprechend radikal: Durch kleine graue Röhrchen werden pro Quadratmeter Mauer fünf Liter eines flüssigen chemischen Mittels eingespritzt – „und zwar auf 1,5 Metern um jede befallene Stelle herum und von beiden Seiten der Mauer!“



Ganz ausrotten lässt sich die „Serpula lacrymans“ vermutlich nicht – also entschied sich der Architekt für eine subtilere Kriegsstrategie: dem Hausfäulepilz die Lebensgrundlage zu entziehen. Denn dieser braucht nämlich Feuchtigkeit, Dunkelheit und eine ganz bestimmte Temperatur, um zu gedeihen.

Georges Henne koordiniert die Arbeiten in Ansemburg. Foto: Caroline Martin

„Das Problem ist ähnlich wie in modernen Häusern: Sie sind zu dicht. Auch hier ,ersticken‘ die alten Mauern regelrecht – und zwar in diesem Falle unter dem Putz – deshalb lassen wir sie jetzt erst wieder so richtig aufatmen und versuchen, sie auch auf Dauer respirieren zu lassen“, erklärt Madoki.



Seine Zaubermischung lautet dabei: Hanf und Luftkalk. Zusammen ergeben sie den „Béton de chanvre tradical“, eine atmungsfähige Wandverputzung, die per Hand und mittels Verschalung aufgetragen wird. „Nur konnten wir hier – wegen des Pilzes – nicht die üblichen Holzprofile nutzen, sondern mussten auf Metall umsteigen“, erklärt Georges Henne.



Der leitet die Koordination aller (Kunst-) Handwerker vor Ort und ist begeistert von diesem Material, das alte Stoffe neu aufmischt: „Ich habe sie sogar im eigenen Feriendomizil angewandt – und bei acht Kindern kann ich Ihnen sagen, dass es nicht nur in Sachen Raumklima, sondern vor allem auch bei der Akustik einen riesengroßen Unterschied macht“, verrät er mit einem Augenzwinkern.



Stete Pflege rettet den Stein, könnte man zusammenfassen – und dafür braucht es vor allem eines: eine globale Philosophie, die die Briten kurz „TLC“, sprich „tender loving care“, nennen. Natürlich bedarf es hier auch des notwendigen Kleingeldes, aber wer wird denn da bei der Rettung einer altehrwürdigen Dame aus bester Gesellschaft schon knausern ...