Mit „The Beast in the Jungle“ kommt diese Woche auch eine Luxemburger Koproduktion auf die Luxemburger Kinoleinwände.

Kultur 2

D'Woch am Kino: Von Helden und Bestien

Sechs neue Filme laufen an diesem Mittwoch an.

Eine Luxemburger Koproduktion kommt diese Woche auf die Kinoleinwände. „The Beast in the Jungle“ basiert auf der gleichnamigen Novelle von Henry James und zeigt die rätselhafte Liebesgeschichte von John Marcher und May Bartram. John glaubt, dass ein unausweichliches, und verheerendes Ereignis auf ihn wartet, und diese Idee lauert wie eine Bestie im Hinterhalt. Zusammen mit May, seiner einzigen Anvertrauten, wartet er über Jahrzehnte hinweg, was das Schicksal für ihn bereit hält. In dieser niederländisch-luxemburgischen Koproduktion sind unter anderem auch Larisa Faber, Jérôme Burelbach, Tommy Schlesser und Sylvia Camarda zu sehen.



Wer beim LuxFilmFest „At Eternity's Gate“ verpasst hat, kann sich das biografische Drama über die letzten Jahre des Vincent van Gogh nun im normalen Kinoprogramm anschauen.



Mit „L'Adieu à la nuit“ und „Escapada“ gelangen ebenfalls zwei französische Filmproduktionen ins Kinoprogramm. In „L'Adieu à la nuit“ beschäftigt sich Filmregisseur André Téchiné mit der Frage, warum junge Leute aus Europa in Syrien und Irak im Namen Allahs töten und wüten.

Mit „Avengers: Endgame“ wird das Superheldenepos rund um die Marvel-Helden Iron Man und Captain America mit einer vierten Folge fortgesetzt. Iron Man und Nebula sitzen auf dem Planeten Titan fest, während auf der Erde Chaos herrscht.



"Mid90s“ richtet derweil den Blick auf die Stadt Los Angeles in den 1990er Jahren.



Das komplette Kinoprogramm hier.