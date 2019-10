Il y en a pour tous les goûts

D'Woch am Kino: Vivre avec les aléas du quotidien

La vie d'Arthur Fleck n'est pas un cadeau. Déguisé en clown il fait le pitre dans les rues pour quelques grandes marques, se fait tabasser au passage, s'occupe de sa vieille mère malade. Et sombre peu à peu dans la dépression. Il reçoit un jour un revolver en cadeau et ne compte pas le laisser traîner au fond d'un tiroir. La sortie de «Joker» de Todd Phillips – avec Joaquin Phoenix dans le rôle titre – se base sur une histoire originale autour de la figure emblématique de l'ennemi de Batman. Le film a reçu cette année le Lion d'Or à la Mostra de Venise.

Bart Freundlich a écrit et réalisé «After the Wedding». Un orphelinat en Inde est au bord de la faillite, la directrice Isabel est sans ressources. Un jour, Theresa, une riche capitaine d'industrie, décide de venir en aide à l'institution. Isabel doit pour ce faire se rendre aux États-Unis. Assistant au mariage de la fille de sa donatrice, elle devra faire face à son passé...

Paul Théraneau, maire de Lyon, est à bout de souffle. Pour lui redonner goût à la vie et à son travail, on lui colle une jeune philosophe... Même si le courant passe entre les deux que tout devrait opposer, des habitudes, des certitudes prennent un coup. La comédie «Alice et le maire» de Nicolas Pariser est portée par le duo Fabrice Luchini et Anaïs Demoustier.

Les plus jeunes se réjouiront du film d'animation «Angry Birds 2» réalisé par Thurop Van Orman. Alors que les oiseaux et les cochons continuent de se livrer une guerre sans merci, un nouveau venu d'une lointaine île polaire pointe le bout de son nez. Face à la menace commune, les ennemis d'hier décident de se réconcilier et de mener ensemble leur lutte contre l'intrus.

Une coproduction luxembourgeoise (Iris Productions) pour suivre: «Never Grow Old», un western signé Ivan Kavanagh. L'arrivée de Dutch Albert met un terme à la paisible vie d'une petite ville de l'Ouest. Le croque-mort Patrick Tate saura tirer parti de la nouvelle situation.

Terminons la semaine avec un drame historique: «Portrait de la jeune fille en feu», de Céline Sciamma. Au XVIIIe siècle, la peintre Marianne est censée faire le portrait de mariage d'Héloïse, qui tout juste sorti du couvent, ne veut pas se marier.

