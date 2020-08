Vier Filme starten in dieser Woche neu im Kino und manchem Zuschauer mag der Schrecken, der sich in den Streifen auf ganz unterschiedliche Weise zeigt, in die Glieder fahren.

D'Woch am Kino: Variationen des Schreckens

Daniel CONRAD

Da wäre zunächst „Unhinged“ mit Russell Crowe. Der verwandelt sich in diesem Film in einen Psychopathen, der einer gestressten Mutter, die ihn im Stau einmal zu oft angehupt hat, folgt und sie tyrannisiert.

Mehr zum Film gibt Russell Crowe im Interview preis.

Im Drama „Lynn+Lucy“ geht Regisseur Fyzal Boulifa der Frage nach, wie durch einen Schicksalsschlag eine intensive Freundschaft Risse bekommen kann, ja, der Schrecken innerlich hochkocht, ob diese enge, jahrelange Bindung zweier Frauen nicht doch eine einzige große Lüge war.

Dave Franco – ja, genau: James Francos Bruder – hat für „The Rental“ nicht nur das Drehbuch verfasst, sondern auch noch Regie geführt. In dem Horrorfilm geraten zwei Pärchen in einem in der Onlineanzeige perfekt inszenierten und dann angemieteten Strandhaus nicht nur in ein Beziehungsdrama, sondern in einen waschechten Horrortrip. Denn unter anderem findet sich eine Kamera im Duschkopf. Hauptdarstellerin ist übrigens Francos Ehefrau Alison Brie.

Und dann wäre da noch der vielfach prämierte Film „House of Hummingbird“. Hier liegt der Schrecken in dem rapiden Wandel Südkoreas, in dem die 14-jährige Eunhee mit Einsamkeit und Krankheit konfrontiert wird.

