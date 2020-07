Sur les neuf nouveaux films qui sortent cette semaine en salle, cinq sont des productions françaises. On pourrait y voir un lien direct avec le 14 juillet, la fête nationale française, que nos voisins viennent de célébrer hier.

D’Woch am Kino: Une semaine française

Sur les neuf nouveaux films qui sortent cette semaine en salle, cinq sont des productions françaises. On pourrait y voir un lien direct avec le 14 juillet, la fête nationale française, que nos voisins viennent de célébrer hier. Mais rien de cela. Nos salles ne font pas particulièrement la fête au cinéma français, elles sont tout simplement en manque de grandes productions américaines qui elles ne vont pas se lancer en pleine saison estivale.

D’ailleurs, depuis que le président américain porte lui-même le masque, les Etats-Unis vont à nouveau vers un confinement: restaurants, cinémas, bars, tout fermera dès lundi prochain, aussi les plateaux de tournage de films. Hollywood devrait être frappé encore pour de longs mois...

Du côté français on trouve en salle à partir d’aujourd’hui «Bonjour le Monde» un film d’animation réalisé en papier mâché, dans lequel de délicates marionnettes racontent la vie de la faune et de la flore de nos campagnes.

Après «Grâce à Dieu» sur l’abus sexuel dans le milieu de l’Eglise, le réalisateur François Ozon revient de nouveau à l’affiche avec «Eté 85». Il s’agit d’une adaptation du roman d’Aidan Chambers «La Danse du coucou» sur un amour homosexuel qui fait suite à un naufrage en mer.

Trois comédies s’ajoutent à cela: «Les Parfums» de Grégory Magne avec Emmanuelle Devos en célébrité du monde du parfum; «L’Aventure des Marguerite» de Pierre Coré, une sorte de voyage dans le temps qui devrait faire la part belle aux gags liés aux chocs des différentes temporalités; «Divorce Club» de Michaël Youn, un marivaudage sur des hommes divorcés.

Trois autres films trouvent également leur créneau dans la programmation: «Paw Petrol: La Pat’Patrouille, la grande course», un film d’animation canadien; «About Endlessness», un film expérimental suédois sur la condition humaine, et «Into the Beat – Dein Herz tanzt», un film allemand sur la danse dans lequel un prodige du ballet doit se décider entre danse classique et street-dance.

Tout un programme cinéma donc pour les jeunes qui à partir de demain d’ailleurs seront en vacances scolaires.



