D'Woch am Kino: Un revenant et deux disparus

Un revenant et deux disparus

Il est de retour

On l'avait un peu perdu de vue, le voilà de retour: Sylvester Stallone endosse de nouveau son costume préféré dans «Rambo: Last Blood». Alors qu'il vit retiré dans une ferme d'Arizona, John Rambo, vétéran de la guerre du Vietnam repart au combat. La fille d'un de ses amis vient d'être kidnappée par des membres d'un cartel mexicain et lance un appel à l'aide... Ce film d'action du réalisateur Adrian Grünberg est le cinquième opus d'une saga lancée en 1982 avec «Rambo: Fist Blood».











Une disparition, pour laquelle personne n'a une réponse

Les amateurs du genre se réjouiront de retrouver leur héros qui continue de répondre présent à l'appel. «Bacurau» de Kleber Mendoça Filho et Juliano Dorneles c'est l'histoire d'un village dans le sertão brésilien qui du jour au lendemain est rayé de la carte après le décès de la matriarche Carmelita. Une disparition qui soulève bon nombre de questions auprès des villageois stupéfaits.







Plus qu'une question de fidélité

Plus légère la comédie «Le Dindon» de Jalil Lespert avec Dany Boon, Guillaume Gallienne et Alice Pol. S'amouracher de l'épouse d'un ami n'est vraiment pas une bonne idée. Monsieur de Pontagnac l'apprendra à ses dépens. Le film est une adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Georges Feydeau.







Teatime with the Queen

Les Crawley s'apprêtent à recevoir dans leur propriété du Yorkshire le Roi et la Reine d'Angleterre. Au cours de préparatifs, éclateront scandales en tous genres, intrigues amoureuses inattendues et manigances. Avec «Downton Abbey» le réalisateur Michael Engler redonne vie à une série télédiffusée de 2010 à 2015.











Pour son drame «Fire will Come», coproduit par Tarantula Luxembourg, le réalisateur Oliver Laxe se replonge dans sa Galice natale. Amador Coro est condamné pour incendie de forêt volontaire. À sa sortie de prison , il trouve refuge auprès de sa vieille mère Benedicta, qui vit retirée avec ses trois vaches dans la campagne.



Encore une disparition inquiétante: une jeune fille disparaît dans un petit village des Alpes italiennes. Donato Carrisi met en scène son propre thriller «La ragazza nella nebbia» et confie les rôles principaux à Toni Servillo pour le rôle d'enquêteur Vogel et Jean Reno, le psychiatre Augusto Flores.







