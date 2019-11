???

D'Woch am Kino: Tous les coups sont permis

Les amateurs de voitures de courses anciennes seront ravis de revivre la lutte fratricide dans les années 60 entre Ford et Ferrari, deux constructeurs automobiles que tout opposait. Basé sur une histoire vraie, le film «Le Mans '66» de James Mangold est porté par Matt Damon, dans le rôle du visionnaire ingénieur Carroll Shelby, et par Christian Bale, le pilote de course sans peurs ni scrupules Ken Miles. Au départ, Tom Cruise et Brad Pitt étaient pressentis pour le film. Grosses cylindrées, coups d'accélérateurs et autre vrombissements rythment ce film d'action qui verra finalement l'un des deux constructeurs automobiles triompher.



Qu'est-ce-qui rythme une rave-party? Les rythmes, battements, mélodies répétés à l'infini. Ce sont précisément à ces «Beats» que s'intéresse le réalisateur Brian Welsh. Johnno et Spanner vivent dans les années 90 quelque part en Ecosse. Pas vraiment amis, ils partagent pourtant une même envie de braver l'interdit, d'aventure ou de fuite. Une dernière longue nuit festive leur permettra finalement de vivre à fond un rêve, que la classe politique voyait d'un mauvais œil: les Torries interdisaient dès 1994 la tenue de telles rave-parties.





«J'accuse» n'est désormais plus seulement le titre d'un pamphlet publié par Emile Zola en pleine Affaire Dreyfus, c'est aussi depuis cette semaine le titre du nouvel opus de Roman Polanski. Alors que ces derniers temps les accusations d'agressions sexuelles contre lui se multiplient, le réalisateur revient sur une affaire qui à la fin du XIXe siècle déchira la France. Polanski donne la parole au Colonel Picquart, chef du contre-espionnage, qui va finalement dénouer l'affaire politico-judiciaire qui ébranla l'Hexagone.









«The Room», film fantastique, de science-fiction de Christian Volckman (coproduit par Bidibul Luxembourg), c'est l'histoire de Kate et Matt, deux trentenaires qui dans leur quête d'authenticité veulent changer de vie: ils achètent une vielle maison, qui en plus de devoir être retapée n'a pas fini de relever des secrets enfuis. Le potentiel caché de la nouvelle demeure... répondra aux désirs du jeune couple en quête de nouvelles sensations. Du moins dans un premier temps.





