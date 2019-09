Les salles obscures prennent elles quelques couleurs en cette période de rentrée scolaire. Plusieurs propositions alléchantes sont proposées.

D'Woch am Kino ; Souvenir, souvenir quand tu nous tiens

Thierry HICK Les salles obscures prennent elles quelques couleurs en cette période de rentrée scolaire. Plusieurs propositions alléchantes sont proposées.

Brad Pitt se glisse dans la peau de l'astronaute Roy McBride et part à la conquête de l'espace dans «Ad Astra», un film de science-fiction de James Gray dans la lignée de grands classiques du genre, tels «2001, odyssée de l'espace», «Interstellar» ou «Gravity». Clifford McBride n'est jamais revenu d'une mission spatiale. Vingt ans plus tard, c'est son fils Roy qui partira à la recherche du père disparu: une mission durant laquelle, le fils fera de mystérieuses découvertes sur la Terre...











"I am singing in the rain"

«A Rainy Day in New York» de Woody Allen a été présenté au récent festival du film américain de Deauville. Face aux critiques entourant sa personne et malgré le soutien de très nombreuses personnalités du septième art – parmi elles Catherine Deneuve ou encore Scarlett Johansson, pour qui il faut faire la différence entre le personnage et l'artiste –, le réalisateur américain a préféré ne pas se rendre sur la côte normande. Gatsby et Ashleigh sont deux étudiants amoureux qui décident de passer un week-end à New York. Le projet tombe à l'eau... On connaît l'amour et l'attachement de Woody Allen pour sa ville de New York, avec son 48e opus, il ne déroge pas à la règle. Une histoire d'amour sous la pluie: les notes d'intention du réalisateur ne peuvent être plus évidentes. Le reste coule de source...









"Kissing for dummies"

Comment apprendre à embrasser une fille? Les trois lycéens Max, Thor et Lucas, les «Good Boys» de Gene Stupnitsky ont trouvé une méthode implacable: copier les adultes.











La réalisatrice islandaise Grímur Hákonarson poursuit avec «Mjolk» son exploration du monde rural de son pays en braquant cette fois-ci ses caméras sur Inga, qui est à la tête d'une exploitation laitière dans un village reculé de l'île.







Dernière nouveauté de la semaine: «Tolkien», de Dome Karukoski. Ce biopic se penche sur la jeunesse et le début de carrière de J.R.R. Tolkien. Le réalisateur s'attarde sur la vie personnelle de l'auteur de «The Hobbit» ou encore du «The Lord of the Rings» – les nombreuses réminiscences de ses célèbres œuvres fantastiques n'ont rien de fortuit ...







