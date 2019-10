Vacances scolaires obligent, les films d'animations et d'aventures ont la cote cette semaine.

Kultur 7 2 Min.

D'Woch am Kino: Petites et grandes choses de la vie

Thierry HICK Vacances scolaires obligent, les films d'animations et d'aventures ont la cote cette semaine.

Coup d'envoi des festivités avec «Invisible Sue», de Markus Dietrich, coproduit par Amour Fou Luxembourg. Lorsque Sue découvre – un peu par accident – qu'elle peut devenir invisible, un monde nouveau semble s'ouvrir à elle. La jeune fille redécouvre la vie, jusqu'au jour où sa mère est enlevée...

Toujours pour les plus jeunes, «Bayala» d'Aina Järvine et Federico Milella – coproduit par la société luxembourgeoise Fabrique d'Images. Un groupe de jeunes elfes doit relever un défi de poids: ramener un œuf de dragon aux parents. Ce voyage fantastique sera semé d'embûches.



Une dose d'horreur ensuite avec «Doctor Sleep» de Mike Flanagan, basé sur le roman éponyme de Stephen King, qui fait suite au fameux «Shining». La rencontre de Dan avec Abra Stone est explosive... d'autant plus que des esprits malicieux ne manquent pas à l'appel.



Plus calme, la comédie «Mon chien stupide» de et avec Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg et Ben Attal – le fils du couple Attal-Gainsbourg. Henri, la cinquantaine, vit à sa manière sa «midlife crisis». Au lieu de l'incontournable voiture de sport ou de l'oldtimer, c'est un chien, stupide qui plus est, qui vient s'installer dans sa vie. Sa femme et ses quatre enfants encaissent le coup.



Un déjeuner entre amis durant lesquels les téléphones portables ont bien plus que la parole, c'est l'expérience proposée par Bora Dagtekin et sa comédie «Das perfekte Geheimnis».



Le réalisateur Ken Loach, lui, n'arrête pas d'ausculter notre univers et de pointer du doigt les dérives du monde. Pour preuve son «Sorry We Missed You». Ricky est livreur, son épouse Abbie s'occupe de personnes âgées. Malgré leurs jobs, le couple et leurs enfants, surtout depuis la crise de 2008, ont de plus en plus de peine à boucler les fins de mois. Le constat est sévère pour Ken Loach, qui en 2014 déjà annonçait sa retraite. En 2016 sortait son «I, Daniel Blake», tourné à Newcastle, justement là où aujourd'hui Ricky et Abbie luttent pour survivre.



Fin de partie avec «Systemsprenger» de Nora Fingschedit: l'histoire d'une fille de neuf ans, déjà traumatisée par la vie.



Le programme sur www.wort.lu