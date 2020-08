D’Woch am Kino: Nach der Wende

Der Blick in die Kinoneuvorstellungen der Woche.

Sind die beiden Schwestern tatsächlich einfach so zusammen in den Westen abgehauen? Dieser Meinung sind jedenfalls die Dorfbewohner in einem abgelegenen Winkel der ehemaligen DDR. Die beiden ungleichen Ermittler, der aus Westdeutschland stammende Patrick Stein (Trystan Pütter) und sein ostdeutscher Kollege Markus Bach (Felix Kramer), haben kein leichtes Spiel, um das spurlose Verschwinden der beiden Mädchen aufzuklären.

Die verschworene Gemeinschaft hält zusammen und die beiden Polizisten müssen sich durch einen Morast aus Lügen und Verbrechen kämpfen ...