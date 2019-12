La semaine sera marquée par la sortie du nouveau«Star Wars». Mais pas que...

Kultur 4

D'Woch am Kino: La réalité dépasse la fiction

Thierry HICK La semaine sera marquée par la sortie du nouveau«Star Wars». Mais pas que...

Pour tous ceux qui ne le sauraient encore: ce mercredi sort sur les grands écrans le nouvel opus d'une saga historique qui a déjà fait couler pas mal d'encre: «Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker».

A l’heure des conclusions, de nouvelles légendes vont naître dans cette bataille épique pour la liberté. Histoire de préparer quand même une suite? Les férus de «Star Wars» n’y seraient pas opposés. Parions que les queues seront de nouveau longues devant les caisses de cinéma dès ce matin pour ne pas perdre une miette de ces aventures fantastiques mises en boîte par J. J. Abrams et menées tambour battant par Daisy Ridley et ses amis.

Pour tous ceux qui préfèrent garder un pied sur terre – il doit y en avoir – la comédie «Notre dame» de Valérie Donzelli.

Maud est architecte et remporte un concours pour le réaménagement du parvis de Notre-Dame à Paris. En plus de ce nouveau défi vient s’ajouter pour elle un amour de jeunesse et les liens avec le père de ses enfants dont elle ne peut se défaire. L’architecte va vivre des moments difficiles, tant professionnels qu’émotionnels et personnels. Pied de nez de l’histoire, ce film sort alors que l’église Notre-Dame a bien plus à rénover que son seul parvis. Des fois la réalité dépasse la fiction, aussi au cinéma.

Out Stealing Horses de Hans Peter Moland, c'est l’histoire du vieux Trond qui vit en retrait dans sa cabane quelque part en Norvège depuis le décès de son épouse dans un accident de voiture.

Son voisin Lars va troubler son incessant besoin de quiétude et de recul.

Maro Bellocchio se plonge avec son biopic «Il Traditore» dans la guerre que se livraient dans les années 1980 les parrains de la mafia en Sicile.

Tommaso Buscetta, cadre de la Cosa Nostra, une fois capturé au Brésil et extradé en Italie, veut rencontrer le juge Falcone pour vider son sac et trahir le serment fait à son organisation. Ses anciens compagnons traitent Tommas Buscetta de traître, l'intéressé, quant à lui, veut tout simplement survivre.