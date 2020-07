La vie reprend peu à peu son cours normal dans les salles obscures.

D’Woch am Kino: L’autre façon de voir les choses

L’Italien Matteo Garrone, réalisateur du remarqué «Gomorra», se penche avec «Pinocchio» sur un classique de la littérature transalpine. L’histoire du menuisier Gepetto – qui à partir d’un simple bout de bois fabrique un pantin, qui de plus en plus prend une forme humaine pour vivre de folles aventures – devient sous l’impulsion de Matteo Garrone un conte plus uniquement réservé aux enfants.

Christophe Honoré avec sa comédie dramatique «Chambre 212», coproduite par la société luxembourgeoise Bidibul Productions et présentée au festival de Cannes en 2019, met en scène une femme libérée. Après 20 ans de mariage, Maria claque la porte du domicile conjugal et se réfugie dans la chambre 212 d’un hôtel juste en face. Une fuite qui lui permet de suivre à la trace son appartement, son mari, sa vie. De quoi plonger l’épouse dans le plus profond doute. Le film est porté par Chiara Mastroianni, qui se voit ici offrir un rôle de composition de tout premier choix.

«I Will Cross Tomorrow» de Sepideh Farsi. Photo: Tarantula

Une toute autre Maria est à l’affiche de «I Will Cross Tomorrow» de l’Iranienne Sepideh Farsi, coproduit par Tarantula Luxembourg et présenté en avant-première au 10e LuxFilmFest. Maria, donc, est forcée d’accepter un job sur l’île de Lesbos. Elle y rencontre le jeune Yussof, originaire de Syrie. Leurs destins se croisent dans une Grèce qui semblait être une zone de paix...

Un groupe de soldats US pris au piège par des talibans: le point de départ de «The Outpost», film de guerre de Rod Lurie, reste d’actualité, la lutte pour survivre face aux agresseurs sera âpre.

«Tout simplement Noir», de Jean-Pascal Zadi, sous ses airs de comédie, s’atèle à dénoncer un racisme bien latent dans la société sans pour autant se priver de bons vieux clichés, d’humour et de quelques moments hilarants.

Le documentaire allemand «Besser Welt als nie», de Dennis Kailing, revient sur le tour du monde à vélo d’un jeune Allemand, qui en deux années aura parcouru 40.000 km et traversé 41 pays.



