Sieben Neustarts verzeichnen die Kinos in dieser Woche - ein Überblick.

D'Woch am Kino: Kämpfe mit dem eigenen Selbst

Auf ihre individuelle Art sind die Helden der insgesamt sieben Kinoneustarts gequälte Seelen: In „Beanpole“ ringen zwei russische Soldatinnen mit den Folgen ihres Einsatzes im Zweiten Weltkrieg in einem kammerspielartigen Drama.

In „Ava“ muss die Auftragskillerin Ava (Jessica Chastain an der Seite von Colin Farrell und John Malkovich) plötzlich um ihr eigenes Überleben kämpfen.

Ähnlich ergeht es auch Gerard Butler in „Greenland“, ein Katastrophenfilm, bei dem ein Wettlauf mit der Zeit beginnt, als ein Kometenhagel auf die Erde zurast.

In „Burden“ flieht ebenfalls eine Familie – diesmal aber nicht vor Kometen, sondern dem Ku-Klux-Klan, aus dem der Vater, Mike, aussteigen will. Eine schwarze Kirchengemeinde bietet der Familie Schutz – und Mike stellt sich mit Hilfe von Reverend Kennedy seiner Vergangenheit.

In der Komödie „T’as pecho?“ versucht der 15-jährige Arthur, sich und anderen Singles zum Glück in der Liebe zu verhelfen.

Im Familienanimationsfilm „Bigfoot Family“ – dem Nachfolger von „Bigfoot Junior“ – muss Adam damit klarkommen, dass er seinen zum Medienstar avancierten Vater kaum mehr sieht.

Zum guten Schluss wäre dann noch das Beziehungsdrama „Mrs Lowry and Son“. Vanessa Redgrave spielt in der Filmbiografie die bettlägerige Mutter des Malers L.S. Lowry, die die künstlerischen Ambitionen ihres sich liebevoll kümmernden Sohnes aus Verbitterung am Leben zu verhindern sucht und ihn an den Rand der Verzweiflung führt.

