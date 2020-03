La vie et le destin de plusieurs femmes, tout aussi différentes que complexes, s’affichent cette semaine sur les grands écrans.

D'Woch am Kino: histoires de femmes

Thierry HICK La vie et le destin de plusieurs femmes, tout aussi différentes que complexes, s’affichent cette semaine sur les grands écrans.

"The Invisible Man"

Cecilia est marié à un homme de sciences, riche, brillant mais violent. Elle prend la fuite. Après le suicide de son époux, l’épouse est taraudée par une question: et si le mari n’était finalement pas mort? Film d’horreur et de science-fiction, «The Invisible Man» de Leigh Whannell promet son lot de sueurs froides et de poussées d’adrénaline.

"Mine de rien"

La comédie «Mine de rien» de Mathias Mlekuz porte tragiquement bien son nom. Deux chômeurs de longue date sont à la peine pour retrouver un job, d’autant plus que leur région, jadis fleuron industriel, est en déclin économique. Les deux demandeurs d’emploi ont une idée saugrenue mais prometteuse: pourquoi ne pas créer un parc d’attraction sur le carreau d’une mine à l’arrêt?

"Onward"

Deux elfes se lancent à la recherche du bonheur sur terre. Mission impossible? Réponse avec l’animation «Onward» de Dan Scanlon.

"Das Vorspiel"

Anna Bronsky enseigne le violon au conservatoire et elle fera tout pour son jeune élève Alexander. Même jusqu’à délaisser son propre fils Jonas, qui partage sa vie entre le violon et le hockey. «Das Vorspiel», une drame signé Ina Weisse, avec Nina Hoss dans le rôle principal de la prof de violon, tourne autour de cette relation si particulière.

"Color out of Space"

Retour au film d’horreur avec «Color out of Space» de Richard Stanley avec Nicolas Cage. Une famille quitte la ville et s’installe dans une ferme dans le Massachusetts. Peu de temps après, un météorite s’écrase sur leur maison. Pas de bon augure pour débuter une nouvelle vie!

"Woman"

«Woman» d’Anastasia Mikova et Yann Arthus-Bertrand donne la parole à quelque 2.000 femmes de 50 pays. Autant de portraits intimes et inédits autour de thèmes souvent tabous: maternité, éducation, mariage, finance, sexualité...

"Bliss"

Une dernière dosette de grosses frayeurs en perspective cette semaine avec «Bliss» de Joe Begos. Une artiste-peintre est en manque d’inspiration. La trouvera-t-elle dans les bas-fonds de Los Angeles? Une plongée «sex, drugs and rock’n’roll» entre vampirisme et paranoïa. Le programme complet des salles de cinéma est à retrouver pages 39-41 et sur www.wort.lu.