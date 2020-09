D’Woch am Kino: Histoires d’auteurs

Les écrivains de tous poils ont la cote cette semaine dans les salles obscures.

«The Personal History of David Copperfield»

La vie de David Copperfield n’a pas toujours été une sinécure. A force de persévérance, il a connu la gloire. C’est ce parcours de vie que retrace Armando Iannucci avec son film «The Personal History of David Copperfield». Pour sa relecture du roman de Charles Dickens, le réalisateur britannique confie le rôle de David Copperfield à Dev Patel («Slumdog Millionaire»).

«Antebellum»

Veronica Henley est aussi une auteure reconnue et doit percer un secret pour se libérer d’un monde effroyable. Avec «Antebellum», les deux réalisateurs américains Gerard Bush et Christopher Renz, en référence à la période précédant la guerre de Sécession de 1860, utilisent et dépassent tous les codes du film d’horreur pour porter un regard ambitieux et critique sur la société.

«Le bonheur des uns...»

«Le bonheur des uns...» de Daniel Cohen c’est l’histoire d’une amitié profonde qui lie deux couples, qui, après la publication d’un roman à succès de Léa, va peu à peu se fissurer et se transformer en jalousie.

«Faking Bullshit – krimineller als die Polizei erlaubt»

L’humoriste allemand Alexander Schubert fait ses débuts derrière la caméra avec «Faking Bullshit – krimineller als die Polizei erlaubt», une comédie déjantée sur des policiers en manque d’affaires et prêts à tout pour avoir du travail. Pour finir «Shirley» de Josephine Decker: un jeune couple devient bien malgré lui la source d’inspiration de l’auteur Shirley Jackson, en manque d’inspiration pour son prochain «psycho-thriller»...

