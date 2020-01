Natürlich ist der Golden Globe für Sam Mendes‘ Weltkriegsdrama „1917“ ein Push für die Resonanz an den Kinokassen.

D'Woch am Kino: Geschmackssache

Daniel CONRAD Natürlich ist der Golden Globe für Sam Mendes‘ Weltkriegsdrama „1917“ ein Push für die Resonanz an den Kinokassen.

In dieser Woche läuft der Film unter den Neuvorstellungen in den Luxemburger Kinos an. Das heißt allerdings nicht automatisch, dass der Streifen um zwei britische Soldaten, die in Nordfrankreich der drohenden Gefahr trotzen, auch wirklich die richtige Wahl für einen entspannten Abend ist.

Für Actionfreunde bietet sich „21 Bridges“ an – acht tote Polizisten, eine dunkle Verschwörung und ein einsamer Held im abgeriegelten Manhattan; für Genrefans nicht ganz neu, aber sicher auch nicht der schlechteste Neuaufguss bekannter Motive.

Für Fans der Animationssparte ist „Weathering With You“ ein echter Hingucker. Der Fantasystreifen über ein Mädchen, das das Wetter beeinflussen kann, geht für Japan ins Rennen um den besten nichtenglischsprachigen Film bei den Oscars.

Nordisch kühl wird es bei „Før Frosten“ („Before the Frost“). Regisseur und Drehbuchautor Michael Noer („R“, Remake „Papillon“) erzählt eine dunkel-düstere Novelle aus dem ländlichen Dänemark des 19. Jahrhunderts. Und spätestens da wird klar, wie hart Existenzen noch vor etwas mehr als einhundert Jahren waren.

