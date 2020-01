Mit "Bombshell" und "Jojo Rabbit" kommen in dieser Woche zwei Filme ins Kino, die jeweils bereits für mehrere Academy Awards nominiert worden sind.

D'Woch am Kino: Düstere Themen, bunte Verpackung

Die neue Kinowoche hat es in sich: Die Neustarts beschäftigen sich mit Themen wie sexueller Belästigung, Schizophrenie oder auch dem Zweiten Weltkrieg. Doch trotz der Gewichtigkeit der Handlungsstränge treten einige der Filmemacher mit einer teils überraschenden Leichtigkeit entgegen.

Mit "Bombshell" kommt Film in die Kinos, der von den Anfängen der #MeToo-Bewegung erzählt. Das dreifach oscarnominierte Drama ("Beste Hauptdarstellerin", Beste Nebendarstellerin", "Bestes Make-Up") und basiert auf wahren Begebenheiten und folgt der Geschichte dreier Frauen, die beim US-Sender Fox News arbeiten. Als Gretchen Carlson (Nicole Kidman) Vorwürfe sexueller Belästigung gegen Fox-CEO Roger Ailes (John Lithgow) erhebt, setzt sie damit alles auf Spiel – und steht zunächst alleine da. Es beginnt ein Kampf um Gerechtigkeit, bei dem es um mehr geht, als nur die Karriere.

Sechs Nominierungen heimste Regisseur Taika Waititi ("Thor: Ragnarok", "What We Do in the Shadows") für seinen Film "Jojo Rabbit" ein, bei dem er erneut selbst vor der Kamera stand. Die Prämisse der dramatischen Komödie ist ungewöhnlich: Im dritten Reich versucht der zehnjährige Johannes "Jojo" Betzler (Roman Griffin Davis), ein möglichst "guter" Nazi zu sein und sich in der Hitlerjugend unter Beweis zu stellen. Leiten lässt er sich dabei von seinem imaginären Freund – niemand anderem als Adolf Hitler (Taika Waititi). Als Jojo ein Familiengeheimnis lüftet, muss er sein eindimensionales Weltbild infrage stellen. Der Film geht bei den 92. Academy Awards in den Kategorien "Bester Film", "Beste Nebendarstellerin", "Bestes adaptiertes Drehbuch", "Bestes Kostümdesign", "Bestes Szenenbild" und "Bester Schnitt" ins Rennen.

Einen kindlichen Blick auf ein weniger düsteres Thema liefert "Dolittle". Doktor Dolittle (Robert Downey Jr.) geht nach dem Tod seiner Frau nur noch selten unter Menschen – bis er von einem königlichen Hilferuf aus seinem Einsiedlertum zurückbeordert wird. Königin Victoria ist krank und nur er kann das Heilmittel finden. Dank seiner Gabe, mit Tieren reden zu können, kann der legendäre Arzt auf die tierische Unterstützung seiner gefiederten und fellbedeckten Freunde zählen, die ihn bei seiner Reise auf eine ebenso märchenhafte wie geheimnisvolle Insel begleiten.

Lacher sind auch in der französischen Produktion "Le lion" garantiert. Um seine verschwundene Verlobte wiederzufinden, nimmt Romain (Philippe Katerine), Arzt an einer psychiatrischen Einrichtung, die Hilfe eines Patienten (Dany Boon) an, der angibt, ein Geheimagent zu sein – und zeigt auf humorvolle Weise, dass Genie und Wahnsinn manchmal dicht beieinander liegen.

Auch das Drama "Muidhond" wagt die Reise an den Rand des Zusammenbruchs. Aus Mangel an Beweisen wird Jonathan, der der Pädophilie verdächtigt wurde, aus dem Gefängnis entlassen. Der junge Mann will seinem Leben eine neue Wendung geben – doch seine Vergangenheit holt ihn immer wieder ein.

