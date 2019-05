Von A wie Aladdin bis V, wie Vox Lux, die fiktive Biografie eine Popsternchens

D'Woch am Kino: Die Rückkehr des Lampengeists

Daniel CONRAD Von A wie Aladdin bis V, wie Vox Lux, die fiktive Biografie eine Popsternchens

Disney setzt seine Realverfilmungen und Erweiterungen der ganz großen Klassiker aus dem eigenen Hause fort. Nach dem gerade noch frischen zweiten Teil von „Mary Poppins“ kommt der Zeichentrickerfolg der 1990er-Jahre, „Aladdin“, als „Live Action Movie“ diese Woche neu in die Kinos. Will Smith gibt den überdrehten Lampengeist Genie, der seinem Meister Aladdin unter die Arme greift. Ob Regisseur Guy Ritchie es dabei wirklich gelungen ist, den Zauber und den Humor der Vorlage von 1992 wirklich frisch aufleben zu lassen? Zumindest die Filmmusikfreunde dürfen sich freuen – ein Großteil der später auch zum Musical umfunktionierten Lieder von Alan Menken bekommen zwar ein akustisches Update, aber man bleibt weitestgehend den vertrauten Klängen nah. Und davon ab wird es immer noch ein Spaß für die ganze Familie bleiben – gerade, wenn man den Klassiker nicht gesehen hat.











Apropos Erweiterungen: Auch die „John Wick“-Saga mit Keanu Reeves in der Titelrolle bekommt in dieser Kinowoche einen neuen Teil. Und man darf erwarten, dass es auch im dritten Teil rund um den einstigen Profikiller unter dem Titel „Parabellum“ wieder genügend Tote und ein ordentliches Gemetzel geben wird; von den fetten Karren ganz abgesehen. Ein echter Film für einen Herrenabend mit den Kumpels.















Wer es cinephiler mag, wird sicher bei den Dardenne-Brüdern fündig. „Le jeune Ahmed“, der aktuell bei den Filmfestspielen in Cannes vorgestellt wird, folgt den Spuren eines 13-jährigen Jungen, der in ein Gefühlschaos zwischen der Welt seiner religiösen Überzeugung und einem freiheitlichen Leben gestürzt wird; der Plot eines scheinbar gewöhnlichen „Coming of Age“-Films. Aber man darf durchaus gespannt sein, wie die Dardenne-Brüder das mit all ihren Stärken in Szene setzen.























Nicht zuletzt wäre dann noch „Vox Lux“ als Neustart zu verzeichnen. Allein der Cast der fiktiven Popstar-Biografie mit Natalie Portman und Jude Law macht zumindest neugierig. Doch damit nicht genug: Superstar Sia lieferte den Soundtrack – und das ist für viele jüngere Fans ein Argument mehr, den Film mindestens in die engere Wahl zu ziehen.