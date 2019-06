Tous les goûts sont dans la nature. Dans les salles de cinéma aussi, du moins cette semaine.

D'Woch am Kino: Des histoires de goûts

Tous les goûts sont dans la nature. Dans les salles de cinéma aussi, du moins cette semaine.

Action, horreur, drame, comédie, biographie sont au rendez-vous. Que demander de plus? Au début, seuls les hommes étaient vêtus de noir. Aujourd'hui, pour «Men in Black: International», Molly vient renforcer l'équipe. Une fois encore, tout ce beau monde aura pour mission. Une «taupe» à l'intérieur même de l'organisation ne va pas simplifier la tâche de Molly et de ses partenaires. Lancée en 2015 avec les acteurs Will Smith et Tommy Lee Jones, la saga est désormais confiée au réalisateur F. Gary Gray, à qui l'on doit entre autres «Fast & Furios 8».











Place à l'horreur avec «Child's Play» de Lars Klevberg. Karen croyait être une bonne mère en offrant à son fils Andy une «buddi doll» pour son anniversaire. La bien-nommée Chucky est en fait une poupée électronique aux capacités et propriétés inattendues. Elle va tyranniser Andy et ses amis.











Anne, «Queen of Hearts», va mettre sa famille, sa carrière et son existence même en péril en tentant de séduire un adolescent, qui plus est son beau-fils. Elle est obligée de prendre une décision irrévocable et aux conséquences guère prévisibles. Ce huis clos, réalisé par May el-Toukhy, a pour cadre principal une vaste maison familiale, entourée d'une toute aussi vaste forêt, lieu propice aux secrets bien gardés.







Avec «Red Joan», le réalisateur Trevor Nunn se penche sur la vie tumultueuse de Melita Norwood, célèbre «mémé-espionne» britannique décédée en 2015. Judi Dench campe le rôle de Joan Stanley, qui après avoir rencontré le beau et séduisant Leo Galich lors de ses études de physique, passe de l'autre côté du rideau de fer, elle mettra ses compétences au service du KGB.











Et pour terminer la semaine en beauté, «Le Daim». C'est l'histoire de Georges, quadragénaire et amoureux de son blouson en daim. Porté à l'écran par l'acteur Jean Dujardin, cette comédie est signée Quentin Dupieux. Après avoir ravi cette année la Quinzaine des réalisateurs de Cannes, le réalisateur français, connu et remarqué pour son humour décalé et à fleur de peau, devrait une fois encore créer la surprise.











