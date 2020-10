Huit nouvelles propositions sont à l'affiche cette semaine.

D'Woch am Kino: De bien étranges couples

Thierry HICK Huit nouvelles propositions sont à l'affiche cette semaine.





«Trolls World Tour»



Les Trolls sont de retour et cette fois-ci ils sont confrontés à d’autres énergumènes qui veulent eux-aussi imposer leur musique au monde. Le «Trolls World Tour» de Poppy et sa bande n’a qu’un seul but: défendre par tous les moyens le rock’n’roll. Le film d’animation de Walt Dohrn s’adresse tant aux plus jeunes qu’aux rockers d’un certain âge nostalgiques du bon vieux temps.

«30 jours max»



«30 jours max», c’est le temps qui lui reste à vivre. Un choc total pour le flic Rayane, qui va mettre les bouchées doubles pour impressionner une toute dernière fois sa collègue Stéphanie. Face aux questions graves, le réalisateur Tarek Boudali choisit le ton de la comédie. Le couple Tessa et Hardin bat toujours de l’aile. L’arrivée du beau et séduisant Trevor ne va pas arranger les choses.

«After We Collided»

«After We Collided» est après «After» le deuxième roman d’Anna Todd adapté à l’écran cette fois-ci par Roger Kumble. Le documentaire «Colective», coproduit par Samsa Film, revient sur l’incendie d’une discothèque à Bucarest en 2015 et les suites d’une longue enquête.

«Drachenreiter»

Un moment d’animation avec «Drachenreiter» de Tomer Eshed.

«Drunk»



«Drunk», comédie dramatique danoise de Thomas Vinterberg, met en scène un quatuor d’enseignants persuadés que seul un haut taux d’alcoolémie est capable de changer leurs vies. Un pari osé.

«Hope»



«Hope» de Maria Sødahl est une autre histoire de couple dans la tourmente. Mais cette fois-ci, c’est la maladie qui ronge les esprits. Anja a une tumeur au cerveau, ses jours sont comptés. Le compte à rebours est difficile à supporter.

«Skin Walker»



Le Luxembourgeois Christian Neuman réalise avec «Skin Walker» son premier long métrage. Régine peine à oublier sa jeunesse traumatisante. Pour panser les plaies du passé, elle retournera là où elle a passé son enfance afin de découvrir la vérité.

«Surdina»



São Cristóvão do Selho est un petit village portugais qui a prêté son cadre et une partie de ses habitants au tournage de «Surdina», comédie de Rodrigo Areias. Isaque aime boire son vin dans la taverne du village et rendre visite au cimetière à Maria, son épouse défunte. Un jour, cette dernière se promène dans le village au bras de son amant.

