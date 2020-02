Die Neustarts dieser Woche handeln unter anderem von Kriegsdienstverweigerern und Whistleblowern und zeigen, zu was ganz gewöhnliche Menschen fähig sind, wenn sie zwischen Gewissen und Pflicht entscheiden müssen.

D'Woch am Kino: Alltagshelden

Es sind doch eher die Geschichten, in denen ganz gewöhnliche Menschen durch außergewöhnliche Umstände über sich hinauswachsen, die das Kino-Publikum persönlich berühren, oder?

„A Hidden Life“ von Regisseur Terrence Malick erzählt die wahre Geschichte des tiefgläubigen Familienvaters Franz Jägerstätter (August Diehl), der den Eid auf Hitler nicht ablegt und 1943 als Kriegsdienstverweigerer zum Tode verurteilt wird.

Auch die Geschichte von Katharine Gun (Keira Knightley) basiert auf realen Ereignissen. Die britische Geheimdienstlerin sieht sich in „Official Secrets“ von Gavin Hood einem Gewissenskonflikt ausgesetzt: Als sie kurz vor der Irak-Invasion im Jahr 2004 wegen eines geheimen Memos des US-Geheimdiensts daran zweifelt, wird sie zur Whistleblowerin.



Frauen und ihre Geheimnisse stehen in der luxemburgischen Koproduktion „Deux“ von Filippo Meneghetti im Fokus. Der Film erzählt die Geschichte zweier Nachbarinnen (Barbara Sukowa und Martine Chevallier), die sich insgeheim lieben. Die Welt ahnt nichts von dem gemeinsamen Leben der beiden Frauen; bis ein tragisches Unglück alles verändert.



Eine ganz besondere Art des Alltagsheldentums wird im spanischen Doku-Drama „El Mayor Regalo“ von Regisseur Juan Manuel Cotelo gezeigt: Was passiert, wenn statt der Rache der Weg der Versöhnung gegangen wird? Die Rahmenhandlung ist fiktiv – die individuellen Geschichten allerdings nicht.



Und was gibt es sonst noch in dieser Kinowoche? Mit der Komödie „Docubu 3“ läuft ein erneutes Abenteuer auf Basis der belgischen Comicreihe „L'Elève Ducobu“ von Godi und Zidrou an. Elie Semoun spielt in diesem Fall nicht nur Gustave Latouche, sondern führte auch Regie.

„#jesuislà“ taucht in die Welt der sozialen Medien und ihrer Effekte ein: Stéphane lernt über das Netz eine Koreanerin kennen – und fliegt mit aller Hoffnung nach Asien, um sie zu treffen.



Den Abschluss der Neustartreigens bildet der Thriller „Les Traducteurs“ von Regis Roinsard mit Lambert Wilson: Bestseller-Übersetzer werden in einem Haus zusammengepfercht und müssen plötzlich um ihr Leben fürchten.

Das müssen die Gegner von Harley Quinn (Margot Robbie) in der DC-Verfilmung „Suicide Squad“ auch: Nach dem Erfolg der gleichnamigen Adaptation ist sie nun in „Birds of Prey“ mit einer ganzen Gruppe von Verbrechensbekämpferinnen unterwegs.



