D'Woch am Kino

Tessy KLOPP SOWA Diese Woche sorgen gleich drei Thriller für Nervenkitzel. Eine französische Komödie verbreitet gute Laute.

Auch im dritten Teil der actionreichen „Fallen“-Reihe ist der amerikanische Präsident in Gefahr. In „Angel Has Fallen“ vom Regisseur Ric Roman Waugh kann Secret-Service-Agent Mike Banning (Gerard Butler) den US-Präsidenten (Morgan Freeman) während eines Angelausflugs gerade noch vor einem Attentat retten. Da dabei außer ihm alle seine Kollegen umkommen, gerät er in Verdacht, der Drahtzieher des Verbrechens zu sein. Mike muss nicht nur fliehen, sondern auch noch die wahren Übeltäter finden, um seine Unschuld zu beweisen.

Für weitere Action und Nervenkitzel sorgt „The Matrix Remastered Version“ von Lana und Lilly Wachowski. Zwanzig Jahre nach dem Start von „Matrix“ kommt der oscargekrönte und zu den 20 besten Filmen aller Zeiten zählende Science-Fiction-Thriller als 4DX-Film wieder ins Kino: Thomas (Keanu Reeves) arbeitet unter dem Pseudonym Neo als professioneller Hacker, doch er fühlt, dass sein Leben von einer geheimnisvollen Macht gelenkt wird. Mithilfe der Hacker Morpheus (Laurence Fishburn) und Trinity (Carrie-Anne Moss) kann er sich aus der computergenerierten Scheinwelt befreien und die Maschinen bekämpfen.

Adrenalingeladen ist ebenfalls der Horror-Thriller „Ready Or Not“ von Tyler Gillett und Matt Bettinelli-Olpin. Es sollte eigentlich der schönste Tag ihres Lebens werden, denn Grace (Samara Weaving) heiratet ihren geliebten Alex (Mark O'Brien). Doch dessen schwerreicher Clan bewahrt die Tradition, dass ein neues Familienmitglied in der Hochzeitsnacht mit einem Spiel eingeführt wird. Was die Braut nicht weiß: Ausgerechnet bei dem von ihr gezogenen Versteckspiel muss die Familie den Neuankömmling vor dem Morgengrauen opfern, um nicht selbst von einem Fluch getötet zu werden

Weniger actionreich und blutig ist die französische Komödie „La vie scolaire“ von Fabien Marsaud aka „Grand Corps Malade“ und Mehdi Idir. Samia Zibra (Zita Hanrot) wird als unerfahrene Erziehungsberaterin in einer Sekundarschule eingestellt. Hier entdeckt sie jede Menge Probleme, aber auch den Humor und die Lebenskraft, um damit umzugehen. Sie versucht, dem eigentlich begabten Problemschüler Yanis (Liam Pierron) zu helfen.