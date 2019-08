Was wäre, wenn Erzählungen oder Träume wahr werden? Einige davon würden bestimmt Glück und Lebensfreude mit sich bringen.

D'Woch am Kino

Tessy KLOPP SOWA Was wäre, wenn Erzählungen oder Träume wahr werden? Einige davon würden bestimmt Glück und Lebensfreude mit sich bringen. Andere hingegen würden Angst und Schrecken verbreiten, denn nicht alle Gedanken sind gut.

Wenn Erzählungen plötzlich wahr werden. Der Horrorfilm „Scary Stories to Tell in the Dark“ vom Regisseur André Øvredal und dem Produzenten Guillermo del Toro verfolgt diesen Gedanken. Der Streifen basiert auf der gleichnamigen Gruselgeschichten-Serie von Alvin Schwart, die zu einem großen Epos zusammengefasst wurde. 1969 stolpern Stella (Zoe Colletti) und ihre Freunde in einem verlassenen Haus über ein mysteriöses Buch. Es gehörte einst einer gewissen Sarah Bellows (Kathleen Pollard), welche geheimnisvolle Kräfte besaß. So hat das Buch die Macht, die Gedanken des Lesers zu erfassen. Folglich schreibt der alte Schmöker unheimliche Geschichten rund um die Ängste und Albträume von jedem seiner Finder, die zudem auch noch wahr werden und für Gänsehautmomente sorgen.



Weniger fantastisch-gruselig, aber genauso dramatisch ist „La Quietud“ von Pablo Trapero. Die Schwestern Mia (Martina Gusman) und Eugenia (Bérénice Bejo) treffen sich nach einer langen Trennung. Doch der sich verschlechternde Gesundheitszustand ihres Vaters (Isidoro Tolkachir) überschattet das familiäre Beisammensein und lässt alte Wunden wieder aufreißen.



Die Komödie „Poms“ von der britischen Regisseurin Zara Hayes ist eine Geschichte, die aus dem wahren Leben erzählt. Rentnerin Martha (Diane Keaton) zieht in die Seniorenresidenz Sun Springs nahe Phoenix, um dort ihren Lebensabend zu verbringen. Doch von langweiliger Entspannung keine Spur. Ihre lebenslustigen Mitbewohnerinnen Sheryl (Jacki Weaver), Alice (Rhea Perlman) und Olive (Pam Grier) wollen Marthas Lebenstraum, noch einmal als Cheerleaderin aufzutreten, erfüllen und fragen sich: Was wäre, wenn die Residenz ein Cheerleader-Team zusammenstellen würde? Gesagt, getan. Mithilfe einer jungen Trainerin wollen die Rentnerinnen nun ihr Talent in einem Cheerleader-Wettbewerb unter Beweis stellen. Werden sie es schaffen, bis zum Wettkampf in Form zu sein? Und haben sie gegen die jüngeren Teams überhaupt den Hauch einer Chance?

