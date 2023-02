Rencontre avec l'écrivain Mbougar Sarr suivie d'un spectacle concert

A neimënster

D’un Goncourt à l’autre

«D’un Goncourt à l’autre» est certes un titre un peu énigmatique pour une soirée en deux temps autour de Mohamed Mbougar Sarr, prix Goncourt 2021 pour «La plus secrète mémoire des hommes» et de René Maran prix Goncourt 1921 pour «Batouala» . Elle se déroulera mercredi prochain 22 février à 19 heures à neimënster.



Elle démarrera par un entretien avec Mohamed Mbougar Sarr qui s’efforcera d’éclairer le public sur les motivations et les conceptions littéraires de cet auteur qui revisite avec brio les liens entre fiction et vérité dans «un roman étourdissant, dominé par l’exigence du choix entre l’écriture et la vie… par le désir de dépasser la question du face-à-face entre Afrique et Occident… un chant d’amour à la littérature et à son pouvoir intemporel». L’entretien sera mené par Jean-François Ramon, ancien conseiller culturel, ancien directeur de l’Arsenal à Metz. En marge de son entretien, Mohamed Mbougar Sarr parlera de René Maran, toujours dans le cœur des Africains et dans leurs manuels scolaires, dont il a préfacé la réédition à l’été 2021 du roman « Un homme pareil aux autres ».

Quant au spectacle concert « Batouala » - lecture théâtralisée accompagnée d’une création musicale donnée en première mondiale - il permettra de remettre à l’honneur un écrivain noir martiniquais d’origine guyanaise oublié, administrateur colonial qui dénonça les excès de la colonisation et en paya le prix. Promoteur de la francophonie, précurseur non revendiqué du mouvement de la négritude porté par Léopold Sédar Senghor et Aimé Césaire, c’est un auteur de portée universelle dont les thèmes, la nature et la condition humaine, sont d’une brûlante actualité.

Seront sur scène le compositeur d’origine martiniquaise Thierry Pecou qui fait partie des compositeurs français actuels les plus joués, les musiciens de l’ensemble Variances et l’acteur Bibi Tanga (qui n’est autre que le musicien chanteur des Sélénites). L’association Victor Hugo s’est engagée en 2021 dans la coproduction du spectacle « Batouala » ayant à cœur de participer à l’hommage général qui a été fait à Maran, premier auteur noir à recevoir le prix Goncourt, ce qui fit scandale, à Maran injustement traité par l’administration dont il faisait pourtant partie. C.

Ce mercredi 22 février à 19 heures à neimënster. Entrée gratuite, réservations billetterie@neimenster.lu.

