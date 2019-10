Der Architekt des größten Sportzentrums in Luxemburg, der hauptstädtischen Coque, ist am Donnerstag im Alter von 93 Jahren gestorben.

"d'Coque"-Architekt Roger Taillibert ist tot

Sarah CAMES Der Architekt des größten Sportzentrums in Luxemburg, der hauptstädtischen Coque, ist am Donnerstag im Alter von 93 Jahren gestorben.

Der 1926 geborene Franzose Roger Taillibert studierte an der renommierten École du Louvre und der École nationale supérieure des beaux-arts in Paris. Am Donnerstag verstarb er im Alter von 93 Jahren.

Im Stadionbau hatte der Franzose bereits einige Erfahrung, bevor er die Entwürfe für die Piscine Olympique in Kirchberg vorstellte. Er zeichnete die Pläne für mehrere Sportbauten, unter anderem in Frankreich und in Kanada.

Das Olympiastadion im kanadischen Montreal wurde von Roger Taillibert entworfen. Foto: Pixabay

In Paris entwarf er das Stadion Parc-des-Princes (1972), das den Fußballklub Paris Saint-Germain beheimatet, und in Montréal war er der Architekt hinter dem olympischen Stadion (1976). Der Klub verkündete am Donnerstag seine Anteilnahme über Twitter.

A 93 ans, Roger Taillibert, l'architecte du Parc des Princes, s'est éteint ce jeudi 3 octobre à Paris. À sa famille et ses proches, le Club présente ses sincères condoléances. pic.twitter.com/QdfEAs4jrH — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 3, 2019

Das olympische Schwimmbad in Kirchberg, das mit seiner Schalenform an eine Muschel erinnern soll, wurde im Jahre 1982 fertiggestellt. Die "Coque" wurde 2002 mit dem Bau des nationalen Sport- und Kulturzentrums, das auch von Taillibert entworfen wurde, erweitert.

2 Das Sportzentrum "d'Coque" ist das größte in Luxemburg. Foto: Chris Karaba

um weitere Bilder zu sehen. Das Sportzentrum "d'Coque" ist das größte in Luxemburg. Foto: Chris Karaba Das Sportzentrum "d'Coque" ist das größte in Luxemburg. Foto: Fernand Konnen