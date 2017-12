par Thierry Hick



Les mélodies, rythmes, harmonies et chants sont compacts, bruts, sans artifices, le tout est bien ficelé. Les quatre musiciens réunis en 2016 sur la scène du Purple Lounge du Casino 2000 prennent un malin plaisir à déverser leurs flots de musique blues. «Cross-roads Live and Acoustique 15th Anniversary Concert», le titre du nouveau DVD annonce la couleur.



A l'heure de célébrer leur quinzième anniversaire, les quatre musiciens Claude Bintz, Raym Linden, Jacques Ruppert et Jacques Bock ont voulu un retour unplugged aux sources du blues. Pour donner encore un peu de reliefs et de couleurs à ce concert anniversaire, le groupe a fait appel au claviériste Claude Schaus et aux chanteuses Karine Touati et Irina Holzinger, invités en deuxième partie de soirée.



Loin de tout effet de mode

Leur blues, les quatre mousquetaires la défendent bec et ongles, loin de tout effet de mode. «Dès ma jeunesse j'ai été fasciné par cette musique et plus particulièrement par le british blues rock», note le guitariste et chanteur (Jean-)Claude Bintz, qui cite Eric Clapton, comme grand maître à suivre.

C'est en 2001 qu'est née l'idée de Crossroads. Aujourd'hui, les musiciens – à l'exception du batteur Jacques Bock, le plus jeune venu rejoindre la bande quelques années plus tard – sont tous retraités. «Tout au long de ma carrière, la musique a toujours été un échappatoire», indique l'ancien entrepreneur et président de la Rockhal Bintz. «Jamais je n'ai voulu laisser mon travail professionnel interférer avec le plaisir de jouer de la musique».

Semaine après semaine, les quatre se réunissent pour répéter et travailler de nouveaux titres. «Nous nous retrouvons même si nous n'avons pas de concerts prévus. Avec le temps nous sommes devenus de vrais amis qui tous partagent le même feeling d'une musique qu'il faut vivre de l'intérieur, de ses tripes.»



Concert à la Kulturfabrik.

Photo: Lugdivine Unfer

A l'écoute et à l'imagination

Entre riffs bien placés et coups de baguette efficaces, les musiciens de Crossroads laissent jouer leur sens de l'écoute et leur imagination du moment. «Quand je compose un nouveau titre, je choisis le titre comme point de départ, je cherche les bonnes paroles et je me mets à jouer quelques accords à la guitare», précise Bintz. «Je suis incapable de lire une partition», avoue le guitariste et chanteur, «je m'en sors très bien en essayant des idées sur l'instrument. Avec le temps, j'ai acquis une certaine expérience. Même si je ne peux expliquer la différence entre un accord majeur et mineur, en jouant je ressens les couleurs de chaque mode.»

En répétition, c'est Raym Linden – un ancien des Challengers –, qui met les choses en place. «C'est lui qui choisit les instruments et qui décide du rôle de chacun. Une fois sur scène, c'est de nouveau moi qui prends la direction. Un simple regard entre nous est largement suffisant», fait valoir Bintz.



Le blues à fleur de peau.

Photo: Gérard Beckers

Les textes de Crossroads sont exclusivement écrits en anglais. «Chanter le blues et toutes les petites choses de la vie dans une autre langue, c'est tout simplement impossible. L'anglais chante, c'est comme un instrument de musique».



80 titres au répertoire



Le nouveau DVD fait suite à trois albums studio du combo. «Aujourd'hui nous avons près de 80 titres à notre répertoire». Un portfolio qui – outre les compositions maison de Claude Bintz et Raym Linden – comporte des morceaux de grands noms du blues et du rock: J. Hendrix, T. Chapman, Climax Blues Band, BB King, The Doors, Johnny Winter, John Lee Hooker, Canned Heat.

«Je crois qu'aujourd'hui encore que le blues est resté fidèle à ses origines premières. C'est cette idée que nous voulons défendre avec notre musique».

Même si avec le temps, la musique de Crossroads s'est «quelque peu apaisée, c'est peut être une forme de sagesse?» – le plaisir du partage avec le public reste toujours aussi intacte.

Le DVD de Crossroads est disponible dans les librairies Ernster et sur le site du groupe: www.crossroads.lu