«Let Him Go»: des grands-parents prêts à tout pour sauver leur petit-fils.

Kultur 1 4 Min.

Critique ciné: Une famille déchirée

Thierry HICK «Let Him Go»: des grands-parents prêts à tout pour sauver leur petit-fils.

Leur fils est mort, leur belle-fille, mère d’un tout jeune enfant disparaît du jour au lendemain avec son nouveau mari violent. Les grands-parents sont aux abois et veulent par tous les moyens sauver leur petit-fils. Ils sont prêts à tout.

George, shérif à la retraite, et son épouse Margaret forment un couple uni par de longues années de vie commune, ils vont vivre en commun un nouvel épisode tragique. Face à l’adversité, ils sont différents. Elle veut par tous les moyens retrouver le petit Jimmy, qu’elle sait en danger. Lui, récalcitrant au départ, la suit bon gré mal gré dans cette folle course qui s’annonce. C’est ce même George qui va prendre une décision finale fatale...

Avec «Let Him Go», le réalisateur et scénariste américain Thomas Bezucha pousse jusqu’à son paroxysme sa réflexion sur les liens qui unissent et déchirent une famille. Sa conclusion est d’une limpidité déconcertante. Tous les moyens sont bons, toutes les voies sont praticables lorsqu’il s’agit de défendre et de protéger les siens.

Une nouvelle famille

Quittant leur ferme du Montana, George et Margaret se rendent dans le Dakota du Nord et finissent par retrouver leur belle-fille Lorna vivant avec les Weboy, sa nouvelle famille. Blanche, la matriarche du clan, voit d’un très mauvais œil l’arrivée de ces intrus.

S’ensuivront de longues discussions, disputes, attaques musclées, meurtres... Et une fin, qui n’a rien à voir avec un dénouement heureux, même si Margaret est arrivée à ses fins, le prix à payer est très lourd.

Pour arriver à ses fins à lui, Thomas Bezucha n’hésite pas à brouiller les pistes, à mélanger avec délectation les genres. Son cinéma est pluriel, haletant à maintes reprises tout en se permettant des moments de pauses bien utiles. Drame, western, road movie, thriller, horreur...impossible donc d’enfermer «Let Him Go» dans une case unique du cinéma. Heureusement, est-on tenté de dire.

Des êtres en perdition

La nature, avec ses vastes plaines – filmées au Canada voisin – est omniprésente et a tout le temps son mot à dire. Face à la cruauté, à la méchanceté humaines, l’élément naturel apparaît non seulement comme un simple élément de décor mais surtout comme une bouée de sauvetage pour des êtres en perdition. Cette dichotomie est des plus réussies et donne un relief bienvenu au film, qui a pour cadre les Etats-Unis des années 60. Là encore, l’ambiance grâce à de multiples soins apportés aux décors est tout aussi réussie.

Autre élément incontournable du récit: le cheval avec sa grâce naturelle et son empathie envers les hommes. Dans l’univers de George et de Margaret une vie sans cheval est inimaginable.

Et c’est avec la jonction entre ces deux éléments que Thomas Bezucha plante son décor et offre ses caméras à un exceptionnel duo d’interprètes. Kevin Costner et Diane Lane, dans leurs rôles respectifs de Margaret et George, sont bien dans leur peau et avant tout simplement vrais. Les acteurs ne jouent pas, mais vivent cette grand-mère et ce grand-père.

Un thriller atmosphérique

Le réalisateur voulait un «thriller atmosphérique et un western à l’ancienne». Kevin Costner – un vieux routard du genre – et Diane Lane – les deux se sont déjà rencontrés sur les plateaux de «Man of Steel» et «Batman v Superman» – incarnent-ils le bien face au mal de la famille Weboy? Sans doute. Avec Lesley Manville dans le rôle de la répugnante et maléfique Blanche Weboy, les oppositions, les contrastes se voient encore renforcés. Gonflant les traits, exagérant à outrance son personnage, l’actrice britannique s’en donne à cœur joie.

Chez les Weboy, chez ces gens-là on ne rigole pas, on se défend et avant tout on attaque: les Weboy ne sont pas des anges. Loin s’en faut. La mise en image des différents caractères de ce clan familial rompu à tous les sales coups ferait presque sourire, si leur méchanceté et leur hargne viscérales n’apparaissaient pas à chaque bout de champ.

Deux mondes

Thomas Bezucha fait se confronter deux mondes où chacun défend ses règles, ses lois. Son parti pris est affiché et assumé. Au-delà de ce choix, c’est encore bien plus sa méthode de travail qui fait de «Let Him Go» un grand moment.

Le spectateur est à chaque moment soumis à différents états d’âme: tristesse, compassion, crainte, révolte, dégoût, empathie... Quelques images peuvent déranger, elles mettent en lumière le drame brutal que vivent Margaret et George. Et pourtant, l’ensemble reste pondéré, équilibré. Le réalisateur, dans son souci d’efficacité, joue avec des épisodes de silence, des jeux de lumières, des plans larges ou serrés. Malgré la fin, autour d’une pathétique délivrance, que George ne vivra cependant pas, «Let Him Go» mérite de s’y attarder. Tant pour les images vues, les paroles dites, que pour les non-dits...

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.