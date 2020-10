Avec «Mon cousin», Jan Kounen lance des pistes mais se refuse à toutes réflexions plus approfondies.

Critique ciné: Un rendez-vous manqué

Critique ciné: Un rendez-vous manqué

Thierry HICK

On ne choisit pas sa famille, c’est bien connu. Pierre va en faire la bien triste expérience. Lui, l’homme d’affaires que rien ne semble pouvoir arrêter, va se heurter à l’intransigeance – voire l’insouciance – d’un cousin perdu de vue depuis des lustres.



Pierre est à la tête d’un groupe familial et pour boucler l’affaire du siècle a besoin de la signature d’Adrien, son cousin qui détient la moitié des parts de la société. Ce qui, au départ, semblait n’être qu’une banale formalité devient peu à peu un véritable parcours du combattant.





Certaines faiblesses

«Mon cousin» de Jan Kounen est certes estampillé «comédie», française qui plus est. Au-delà des simples attentes, ce long-métrage, prometteur au départ, n’arrive pas à gommer certaines faiblesses qui viennent troubler le tableau.

«Mon cousin» c’est avant tout la rencontre, l’affrontement entre deux mondes distincts. D’une part la haute finance, la haute bourgeoisie d’un Pierre, carriériste et vaniteux, et d’autre part l’insouciance, voire la folie savamment orchestrée d’Adrien, vivant hors des contraintes et obligations du monde. Le cousin insouciant venant s’incruster dans l’existence codifiée de l’homme d’affaires, les règles de vie s’estompent. Les certitudes aussi. Les deux cousins finissent par se retrouver, la haine du début se transformant progressivement en une complicité totale. Jan Kounen aime visiblement grossir les traits. Ses deux personnages sont finalement des caricatures d’eux-mêmes, qui progressivement se fissurent.

Un duo d’acteurs éblouissants

Ce duo de cousins est conduit par deux magnifiques acteurs. François Damiens campe un Adrien, victime du «syndrome du pop-corn», d’une vérité étourdissante. Vincent Lindon cette fois-ci se glisse dans la peau d’un riche et puissant avec lucidité. Le contraste avec les rôles politiquement plus engagés de ses derniers films est saisissant, comme si Vincent Lindon prenait un malin plaisir à changer non seulement de costume mais aussi de peau. Ce casting éblouissant et surtout le jeu d’acteur portent à bout de bras ces retrouvailles familiales, les autres personnages semblent bien pâles face à ces deux fortes têtes.

C’est peut-être l’une des faiblesses de «Mon cousin». Concentrer toute l’histoire sur deux uniques personnages n’est pas sans risque. D’autant plus que le scénario manque lui aussi de relief, de profondeur en de nombreux moments. Même si certaines trouvailles apportent du piment, l’histoire est bien souvent prévisible et lourde.

Les règles de vie s’estompent. Les certitudes aussi. Photo: Pathé Distribution

Clichés et images déjà vues

Peu de vrais gags à l’horizon pour cette comédie, le scénario – Vincent Lindon en est coauteur – se limitant bien souvent à une simple enfilade de scènes pas vraiment cocasses. Les clichés ne sont pas toujours évités: l’épouse modèle est musicienne, les patrons sont riches et beaux, l’argent dépensé ne compte pas, le luxe est une évidence... autant d’images déjà vues et revues qui finissent par ennuyer inlassablement.

Alors que les propos risquaient de s’enliser, Jan Kounen donne un coup d’accélérateur aussi inattendu qu’exagéré. Sur un faux air de road-trip, le voyage d’affaires de Pierre et Adrien à Bordeaux – en terres vinicoles – tourne au désastre le plus complet. Le réalisateur n’a visiblement pas oublié ces premières amours, la science-fiction. Sauf qu’ici la sauce a du mal à prendre, même si Vincent Lindon et François Damiens tentent par tous les moyens de sauver la mise. Le coup de sang d’Adrien est des plus convenus, l’amour improbable de la fin aussi. La conclusion est tout simplement trop belle pour être vraie.

«Mon cousin» sous sa fausse carapace de comédie laisse perplexe. Le sujet abordé aurait facilement pu donner lieu à une discussion plus approfondie, plus élaborée. Heureusement, que le casting, partiellement, et les «belles images» – les cadrages et les plans sont souvent sublimes – viennent sauver un film qui avait tout d’un grand. Dommage.

