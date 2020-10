«Honest Thief» de Mark Williams: Liam Neeson peine à sauver la mise.

Critique ciné: Trop beau pour être vrai

Tom Carter, un cambrioleur de banque chevronné, rencontre Annie, la femme de sa vie. Le voleur veut refaire sa vie et se ranger. C’est pourquoi, il propose au FBI de rendre l’argent volé et s’assurer d’une réduction de peine et d’un droit de visite en prison illimité. Aveuglé par l’amour, il croit pouvoir fixer les règles de sa rédemption.



D’abord, il devra prouver qu’il est bel et bien le «In and Out Bandit» que la police recherche. Ensuite, il devra composer avec deux jeunes flics aussi zélés que ripoux. Son plan initial prendra peu à peu une tournure inattendue. Accusé d’un meurtre qu’il n’a pas commis, Tom devra cette fois-ci prouver son innocence. L’«Honest Thief» n’est pas au bout de ses peines. Son projet est trop beau pour être vrai.

Le réalisateur américain Mark Williams confie les clefs de son film à Liam Neeson. Un choix qui n’a rien de fortuit. L’Irlandais, connu pour ses personnages musclés de «Taken» et autres productions mouvementées, se glisse avec malice dans la peau de Tom, un personnage qui lui sied comme un gant. Et pourtant ...

Une baisse de régime

Solitaire, revanchard, mais surtout épris de justice, le cambrioleur repenti est un personnage multiple. Liam Neeson met tout en œuvre dans son jeu d’acteur. Avec toujours cette «gueule cassée», et cette voix rauque, brute de décoffrage, l’acteur est mû par cette envie infatigable de donner à son personnage relief et couleurs. Et cette fois-ci, un élément nouveau fait son apparition: Liam Neeson peut aussi se montrer doux comme un mouton. Et si ce romantisme soudain cachait finalement autre chose?

A 68 ans, l’acteur continue d’afficher la forme, même si une baisse de régime, de ténacité et de puissance est bien réelle. Une décélération qui n’arrive pas à cacher les faiblesses du film.

Des raccourcis trop faciles

Certes l’histoire est sagement ficelée et pourtant le scénario ne surprend guère. Une fois le décor planté, l’histoire amorcée et la suite sont attendues, les bons et les méchants sont reconnaissables sans difficulté. Au-delà du précepte douteux qu’un criminel peut lui-même fixer les règles de la justice, l’histoire pèche par certains raccourcis trop faciles.

Une police avec ses bêtes noires pointée du doigt et une femme aimée, fidèle et prête à tout pour sauver son homme défilent sans réellement convaincre. Au-delà des belles paroles, des bonnes intentions de Tom, le personnage peine à percer. Mark Williams a beau enfiler comme les perles d’un chapelet les épisodes, l’ensemble manque de pertinence, de chocs et de rythme. Les moments réellement haletants sont rares.

Les bons et les méchants sont reconnaissables sans difficulté. Photo: Metropolitan FilmExport

A force de vouloir jouer sur différents tableaux, le réalisateur régulièrement se mêle les pinceaux, se perd dans ses déroulements parallèles. La vraie passion fait cruellement défaut.

Dommage, que Liam Neeson manque réellement de punch et de mordant. Lui seul aurait pu sortir le film de marrons bien trop inodores ... Si le but de «Honest Thief» est d’uniquement divertir le cinéphile peu exigeant, Mark Williams et Liam Neeson ont réussi leur coup. Les autres spectateurs, quant à eux, passeront à autre chose ...

