Critique ciné: La vie, quelle galère

Claus Drexel avec «Sous les étoiles de Paris» étale la vie des SDF et réfugiés au grand jour.

L’histoire à première vue est simple, voire banale: une dame d’un certain âge recueille un jeune garçon et l’aide à retrouver sa mère. Et, comme dans tout conte de fées, l’issue ne peut qu’être heureuse...



Sauf que si la dame en question est une clocharde arpentant les rues de Paris et que le garçonnet est un réfugié africain menacé d’une expulsion du territoire national, les choses sont bien moins féeriques ...