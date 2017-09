par Marie-Laure Rolland



Qui s'intéresse encore à Godard aujourd'hui? Le réalisateur culte de la nouvelle vague, l'auteur de «A bout de souffle» (1960), «Le Mépris» (1963), «Pierrot le fou» (1965) ou «Sauve qui peut (la vie)» (1980) est retiré depuis de longues années dans un petit village suisse. Il n'y reçoit même pas l'une de ses camarades de route, la cinéaste Agnès Varda, comme en témoigne le documentaire de celle-ci, «Visages, villages». Bref, Godard a un caractère de cochon, tout le monde le sait.

Le «Téméraire»

Autant dire qu'oser toucher à l'icône est pour le moins «Téméraire» (pour utiliser un qualificatif qui, comme le «Redoutable», est le nom d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins de la marine française). Qu'est-ce qui a donc bien pu pousser Michel Hazanavicius, réalisateur surtout connu pour ses détournements et pastiches, à s'intéresser à ce personnage – dont il ne faut pas sous-estimer l'humour? Eh bien la lecture du roman d'Anne Wiazemski, «Un an après».

L'ancienne épouse de Godard raconte la fin de son histoire d'amour avec le réalisateur, sur fond de mai 1968. Le film «La Chinoise» (1967) avait fait un flop. Le cinéaste était en pleine remise en question. «Le problème c'est que je ne sais plus quoi faire. Il faut inventer des films politiques», dit Godard (interprété par Louis Garrel) à sa compagne (Stacy Martin) en pleine manifestation à Paris.



La bande de la nouvelle vague



Cette année-là, avec François Truffaut et la bande de la nouvelle vague, il fait interrompre le festival de Cannes. Lorsqu'il reprend la caméra, c'est avec le groupe maoïste Dziga Vertov pour tenter d'appliquer la démocratie directe au cinéma. Le réalisateur ne doit plus avoir de rôle directif. Hazanavicius partage avec Godard d'avoir eu des états d'âme artistiques. Le réalisateur popularisé par OSS 117 (2006 et 2008) et oscarisé pour «The Artist» (2011) a connu le creux de la vague avec «Les Infidèles» (2012), sur l'identité masculine, puis «The Search» (2014), une histoire dramatique sur fond de guerre en Tchétchénie, pas franchement bien reçue par la critique. Avec le «Redoutable», il renoue avec l'art du pastiche, utilisant certaines techniques de l'écriture cinématographique de Godard – collage, surlignage des artifices cinématographiques, interruptions du son ou de l'image, incrustations de texte... – pour parler de celui-ci.

Le film divise tout autant la critique que Godard en son temps. Les uns crient au sacrilège ou à l'imposture. Les autres applaudissent l'exercice de style et la magnifique performance de Louis Garrel qui parvient à incarner avec le plus grand sérieux un personnage qui s'auto-flagelle. Comme dans cette réplique culte du film où Godard/Garrel dit: «Les vrais acteurs moi je trouve cela con. Je les méprise. C'est vrai, vous leur dites de pleurer ils pleurent. De rire, ils rient. Vous leur dites de marcher à quatre pattes, ils le font. Je trouve cela grotesque. Ce ne sont pas des gens libres. Je suis sûr que tu dis à un acteur de dire que les acteurs sont cons, il le fait», une chute durant laquelle l'acteur regarde très sérieusement le spectateur face caméra.»

A côté du grand homme, Anne Wiazemski tient un peu le rôle d'une charmante – mais inébranlable – potiche dont l'amour finit par se fracasser aux pieds de son maître, lequel poursuivra seul son irréductible quête d'un autre cinéma.