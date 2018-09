Du théâtre au cinéma: une page peu connue de la guerre a été tournée en 1945 à Mondorf-les-Bains.

Kultur 1 2 Min.

Critique ciné: "Ashcan - The Secret Prison"

Thierry HICK Du théâtre au cinéma: une page peu connue de la guerre a été tournée en 1945 à Mondorf-les-Bains.

Mondorf-les-Bains a été à la fin de la Seconde Guerre mondiale le théâtre d'un événement encore peu connu aujourd'hui. Le réalisateur Willy Perelsztejn documente cet épisode historique.

Mondorf-les-Bains et son Hôtel Palace: le lieu est réquisitionné par les services américains. La guerre est terminée, les vainqueurs tentent de comprendre ce qui s'est passé durant ces années de terreur. De hauts dignitaires nazis sont enfermés dans le somptueux hôtel de la calme station thermale. Göring, Dönitz, Von Ribbentrop, Streicher... ils sont 72 prisonniers aux mains des Américains, qui vont les interroger à partir de mai 1945. En attendant le procès de Nuremberg.



Un épisode peu connu



Cet épisode, peu connu aujourd'hui, a aussi fait l'objet de la pièce «Codename Ashcan», mise en scène par Anne Simon au Théâtre national du Luxembourg en mai 2017. Cette pièce sert d'ossature au documentaire «Ashcan – The Secret Prison».



Le réalisateur a longuement suivi les préparatifs des acteurs, les répétitions et finalement les représentations. Une aubaine pour Willy Perelsztejn puisque les interrogatoires de Mondorf n'ont jamais été documentés. «Pour gagner la confiance des dignitaires nazis», raconte John Dolibois dans le film, militaire et seul survivant des interrogateurs américains, né au Luxembourg, qui de 1981 à 1985 deviendra ambassadeur des Etats-Unis au Luxembourg. Le documentaire oscille constamment entre l'univers du théâtre et de cinéma. Des allers- retours qui ont pour but de documenter une situation particulière: à la fin de la guerre, l'ampleur du Mal, l'horreur du génocide restaient en partie encore largement inconnus. C'est ce que tentent de nous démontrer tant Anne Simon que Willy Perelsztejn.

Documenter une situation bien particulière

Outre les scènes de théâtre, le réalisateur laisse parler deux historiens, un spécialiste du renseignement et de l'espionnage, un magistrat et un psychiatre. Tous donnent leurs éclairages avisés sur la question. Le réalisateur ne bouscule pas les codes du genre documentaire, mais veut présenter son sujet sous des éclairages divers. Les interrogateurs et les interrogés apparaissent à l'écran avec leurs doutes, leurs questionnements... et leur part d'humanité. Sans haine, ni vergogne, des faits tentent d'être affichés, de nombreuses questions ne sont qu'effleurées. Et pourtant, le texte de la pièce – largement repris dans le documentaire et basé sur le travail de fin d'études de l'historienne Sally Kremer – est par endroits poignant de vérité et de cruauté. Il n'est pas question de jugement ou de punition. Le documentaire veut documenter et surtout comprendre. Quelques images historiques du camp de Dachau témoignent, elles aussi, de l'incompréhensible.