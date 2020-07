Covidiot, Covidiot, covidiot

Wat de Covid-19-Glossaire dem Lëtzebuerger Online Dictionnaire bruecht huet.

Vum Alexandre Ecker

De Lëtzebuerger Online Dictionnaire (LOD, lod.lu) hat et laang Jore¹ lexikografesch gesi relativ gutt: En eenzegaartege méisproochege Kader, en interessant, vilfältegt Zilpublikum an eng adaptéiert Manéier, fir de Sënn vum aktuelle lëtzebuergesche Wuertschatz ze vermëttelen, an zwar unhand vun Iwwersetzungen an illustréiert mat representative Beispiller.

Wann e Wuert ewéi Scheier eendeiteg iwwersat war op Däitsch mat Scheune, op Franséisch mat grange, op Englesch mat barn an op Portugisesch mat celeiro,² da konnten déi lëtzebuergeschsproocheg Useren hir dräisproocheg Kompetenzen asetzen, déi net lëtzebuergeschsproocheg beschtefalls hir Kenntnisser an der Mammesprooch, fir ze verstoen, wat beschriwwe war: ...