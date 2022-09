Selbstironischer Schlagabtausch um eine Woche verschoben: Guy Rewenig und Claude Conter können wegen Covid am Wochenende nicht lesen.

Kurzfristige Absage

Covid hat die "Schnéiwäiss Männer" erwischt

Selbstironischer Schlagabtausch um eine Woche verschoben: Guy Rewenig und Claude Conter können wegen Covid am Wochenende nicht lesen.

(mt) - Ein außergewöhnliches Duo war für dieses Wochenende auf der Theaterbühne angesagt: Schriftsteller Guy Rewenig und der Direktor der Nationalbibliothek Claude D. Conter hätten am Samstagabend und am Sonntagnachmittag im Théâtre National du Luxembourg den Dialogtext von Guy Rewenig aus dessen Buch „Den Här Müller spréngt iwwert säi Schiet a land am Guinnessbuch“, erschienen 2020 im Verlag Guy Binsfeld, vortragen sollen, eine skurrile, lächerliche und auch traurige Reise voller Ironie und Wut zweier ehemaliger Schulkollegen in ihre Vergangenheit.

Selbstironischer Schlagabtausch „schneeweißer Männer“ „Auf den Hund gekommen“: Guy Rewenig und Claude D. Conter, Direktor der Nationalbibliothek, über ihr (Lese-)Stück „Schnéiwäiss Männer“.

Wie Guy Rewenig nun mitgeteilt hat, finden die beiden Aufführungen wegen einer Covid-Erkrankung vorerst nicht statt. Sie werden um eine Woche verschoben, Samstag, 8. Oktober um 20 Uhr und am Sonntag, 9. Oktober um 17 Uhr.

Als kleine Entschädigung für die, die sich auf die Lesung gefreut hatten, hier nochmal der Verweis zum Interview, das wir im Vorfeld dieser Lesung mit Guy Rewenig und Claude Conter geführt haben.









