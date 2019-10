Coup de jeune pour Astérix

Vesna ANDONOVIC

Cinq millions – c'est le tirage global du nouvel album Astérix en vente à partir d'aujourd'hui. Fidèles au poste depuis voici soixante ans, des générations de lecteurs vont se précipiter pour découvrir cette 38e aventure des irréductibles Gaulois. Et ils vont en voir des vertes et des pas mûres, car l'arrivée d'une adolescente chamboule la vie au village: elle s'appelle Adrénaline et n'est autre que la fille du valeureux Vercingétorix... Rencontre avec le scénariste Jean-Yves Ferri et le dessinateur Didier Conrad qui depuis 2013 sont les nouveaux papas adoptifs du Gaulois le plus populaire de la planète.