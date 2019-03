La neuvième édition du Luxembourg City Film Festival débute aujourd'hui. Jusqu'au 17 mars, 97 films et de nombreux événements seront présentés... Voici notre sélection du jour.

Coup d'envoi du LuxFilmFest

Jeudi 7 mars

Le documentaire “In My Room”, de Ayelet Alben, suit, sur plusieurs années, la vie de six adolescents YouTubers via leur vlogs personnels. Un journal intime 2.0 où ces jeunes livrent leurs interrogations, leurs peurs, leurs secrets (9 heures, Cinémathèque, VO, st. FR)

“Je n’aime plus la mer”, un documentaire belge sur des jeunes traumatisés par leur voyage en mer pour fuir la guerre. Ils viennent d'Afghanistan, d'Erythrée, d'Irak ou de Syrie et racontent chacun à leur tour le parcours qui les a menés jusqu'en Belgique. (projection au ciné Utopia, 9.30 heures, en présence du réalisateur Idriss Gabel VO st. FR)

"VR DAY" le Pavillon Réalité Virtuelle du Festival reprend ses quartiers au Casino Luxembourg. Aujourd’hui, deux tables rondes consacrées aux deux enjeux majeurs de la VR auront lieu à 10.30 et 14.30 heures: le storytelling, l’écriture et la scénarisation d’histoires captivantes dans un premier temps, la distribution, l’exploitation et la communication seront feront ensuite l’objet d’une discussion.



Workshop - “Bayalas” Magisches 3D-Universum. Dieser Workshop bietet Kindern die Chance zu entdecken wie der Trickfilm "Bayala", die neueste luxemburgische Ko-Produktion entstanden ist. Durch eine Reihe an eigens hierfür entwickelten Brettspiele werden sie die magischen Bewohner dieser aufwendigen Welt kennenlernen. (14 Uhr, Cercle Cité, LU/FR)

"Der Boden Unter Den Füßen”, von Marie Kreutzer, der ebenfalls im Wettbewerb der Berlinale lief, erzählt die Geschichte von Lola, die ihr Privatleben ebenso fest im Griff wie ihren Job als Unternehmensberaterin hat. Ihres Leben völlig verändert, als ihre ältere Schwester, die unter paranoider Schizophrenie leidet, einen Selbstmordversuch unternimmt. (Deutsch mit frz. und engl. Untertiteln, 21.15 Uhr, Ciné Utopia)

