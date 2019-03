Das e-Lake-Festival wartet wieder mit einem bunten Programm auf. Als Headliner treten die Trance- und Techno-Band Cosmic Gate, der Pop-Sänger Bosse und der Rapper MoTrip auf.

Cosmic Gate spielt als Headliner auf dem e-Lake

Pop, Hip-Hop, Rock'n'Roll, Trance, House and Techno am Echternacher See: Das nächste e-Lake findet vom 9. bis zum 11. August auf zwei Bühnen und mit 250 ehrenamtlichen Helfern statt. Zum Abschlusstag treten unter anderem Schëppe Siwen und De Läb auf.

(sop) - Querbeat aus Deutschland, DJ Mark Sixma aus der Niederlande und Ben Nicky aus Großbritannien: Das sind nur einige der Bands und Künstler, die sich in diesem August für das e-Lake angekündigt haben.

Die Organisatoren des eintrittfreien Festivals am Echternacher See haben an diesem Mittwoch das Line-up bekanntgegeben und auch die Headliner aus Deutschland verkündet: Am Freitag sorgen Pop-Sänger Bosse und Rapper MoTrip für Stimmung, am Samstag die Trance- und Techno-Band Cosmic Gate.

Cosmic Gate sind seit Ende der 90er Jahre im Geschäft und machen auf ihrer Welttournee zur Feier ihres 20-jährigen Bühnenbestehens, die sie von Europa über die USA und Kanada auch nach Indonesien und Malaysia führt, auch in Luxemburg Station.

Stefan Bossems alias DJ Bossi und Claus Terhoeven alias Nic Chagall gehören zu den bekanntesten und erfolgreichsten DJ-Duos und haben 2017 das 13. Album herausgebracht.

Vorgeschmack am Freitag

Der Sonntag soll als Abschlusstag wieder im Zeichen Luxemburger Bands stehen, nachdem sich das neue Konzept im Vorjahr als Erfolg erwiesen hatte, wie die Organisatoren erklärten.

Dieses Mal wird unter anderem die Folkrock-Band Schëppe Siwen auf der Bühne stehen, De Läb indes wurde mit einer speziellen Überraschungsnummer angekündigt.

Das nächste e-Lake findet vom 9. bis zum 11. August am Echternacher See statt. Das bedeutet wieder zahlreiche Stunden Musik auf zwei Bühnen und Unterstützung von 250 ehrenamtlichen Helfern.



Wer nicht bis dahin warten, dem legen die Veranstalter die dritte Ausgabe des e-Lake New Release Festival ans Herz, das bereits an diesem Freitag in der Luxexpo The Box stattfindet.

Musik gibt es unter anderm von Go By Brooks, Maka MC, Castello und The Disliked. Beginn ist um 17 Uhr. Im Vorjahr haben die Veranstalter beim e-Lake New Release Festival an die 4.000 Gäste gezählt, zum e-Lake selbst werden in diesem Sommer rund 25.000 Besucher erwartet.