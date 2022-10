Das Historiendrama mit Vicky Krieps überzeugte am Sonntag beim BFI London Film Festival und gewann den wichtigsten Preis.

"Corsage" überzeugt auch beim BFI London Film Festival

(dme) - Die Zeichen für das Rennen um den Auslandsoscar stehen weiter gut: Auch beim BFI London Film Festival überzeugte die europäische Koproduktion „Corsage“ und räumte am Sonntag den wichtigsten Preis „Bester Film“ ab.

Vicky Krieps spricht über „Corsage“ und Gesellschaftszwänge Die Schauspielerin erzählt von ihrer Rolle als Sissi und allgemeinen Herausforderungen. Ebenfalls im Gespräch: Regisseurin Marie Kreutzer.

Das Historiendrama mit der luxemburgischen Hauptdarstellerin Vicky Krieps konnte sich in London gegen ein starkes Mitbewerberfeld durchsetzen. „Die Jury war überwältigt von Vicky Krieps' erhabener Darstellung einer Frau, die in ihrer eigenen Ikonographie gefangen war“, so die BFI-Jury.



Der Film über die alternde österreichische Kaiserin Sissi war im Mai bei den Filmfestspielen in Cannes uraufgeführt worden. Vicky Krieps war beim französischen Filmfestival mit dem Preis für die beste schauspielerische Leistung ausgezeichnet worden. In London war die Luxemburgerin nicht vor Ort, bedankte sich aber via Instagram für die Auszeichnung von „Corsage“.

Am 10. Dezember könnte „Corsage“ bei der Verleihung des Europäischen Filmpreises in Reykjavik erneut punkten, bevor am 21. Dezember die Oscar-Auswahl für den besten fremdsprachigen Film bekannt gegeben wird. Österreich hatte das Historiendrama für die Liste nominiert.





