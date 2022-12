Marie Kreutzers Sisi-Drama gehört zu den 15 nominierten Produktionen in der Kategorie „Bester internationaler Film“.

„Corsage“ mit Vicky Krieps ist im Oscar-Rennen

Marie Kreutzers Sisi-Drama gehört zu den 15 nominierten Produktionen in der Kategorie „Bester internationaler Film“.

(nos) - Das von der luxemburgischen Firma Samsa Film koproduzierte Historiendrama „Corsage“ schafft es für die nächsten Oscars auf die Liste der 15 besten internationalen Filme. Das teilte die Oscar-Akademie mit.

Im Oktober hatte Österreich den Film für den Auslands-Oscar eingereicht. Eine Shortlist mit den fünf in der engeren Auswahl stehenden Filmen soll am 24. Januar 2023 bekannt gegeben werden. Die Verleihung der Oscars findet am 12. März 2023 im Dolby Theatre in Los Angeles statt.

Marie Kreutzers „Corsage“, in dem die luxemburgische Schauspielerin Vicky Krieps die emanzipierte, freche Kaiserin Elisabeth spielt, sorgte für internationalen Erfolg. Vicky Krieps, die in einem Interview mit dem „Luxemburger Wort“ von zahlreichen Herausforderungen sprach, die die Produktion mit sich brachte, wurde gleich mehrfach für ihre Performance ausgezeichnet.

Bei den diesjährigen Filmfestspielen in Cannes erhielt sie den Preis als beste Darstellerin. Hier war der Film in der Sektion „Un certain regard“ nominiert. Bei den Europäischen Filmpreisen ging sie ebenfalls als „Beste Darstellerin“ hervor.

Neben „Corsage“ steht die deutsche Verfilmung von Erich Maria Remarques Anti-Kriegsroman „Im Westen nichts Neues“ (auf Netflix verfügbar) ebenfalls auf der Nominiertenliste der Auslands-Oscars.

