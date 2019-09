"Concerto for Group and Orchestra": Als zwei Welten kollidierten

Tom RUEDELL

Am 24. September 1969 erlebte die Londoner Royal Albert Hall Musikgeschichte: Deep Purple führten mit dem "Royal Philharmonic" Jon Lords "Concerto for Group and Orchestra" auf. Ein Tag, an dem zwei musikalische Welten mit Wucht aufeinandertrafen - Ausgang offen. 30 Jahre später kam das Werk auch nach Luxemburg.