MLR - «Je suis reboosté. Non seulement je continue mais je vais même essayer de faire mieux. Je ne manque pas d'idées!» Edmond Donnersbach, le patron de la librairie Alinéa, renonce à son projet de mettre la clé sous la porte. Il nous l'a confirmé hier comme à nombre de ses clients qui sont venus lui manifester leur soutien. Le 11 mai dernier, on apprenait qu'il jetait l'éponge, écrasé par la concurrence d'Amazon et des loyers prohibitifs dans le centre ville de la capitale.

Ce qu'il n'avait pas anticipé, c'est la levée de boucliers suscitée par cette annonce ...