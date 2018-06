Le conseil d'administration, d'Esch 2022, a entériné le décision de se séparer d'Andreas Wagner et Janina Stroetgen. Avant la conférence de presse, la consigne fut simple: ne pas communiquer en amont.

Commentaire: Gardons espoir

Thierry HICK

Le conseil d'administration, d'Esch 2022, réuni la veille, a entériné le décision de se séparer d'Andreas Wagner et Janina Stroetgen. Avant la conférence de presse, la consigne fut simple: ne pas communiquer en amont. Sans doute pour ne pas répéter les Esch Leaks récents. Donc, personne ne parle.

Et pourtant, quelques informations ont tout de même atteint certaines rédactions. Certaines d'entre-elles ont dû être recadrées par la suite, mais le mal était fait. Ce mutisme voulu – voire ordonné? – témoigne d'une politique de communication des plus défaillantes de la part de l'asbl Esch 2022. Pourquoi ne pas informer dans l'immédiat? Pourquoi attendre près d'une journée... pour finalement ne rien dire?

«Esch 2022: Présentation du nouvel organigramme opérationnel»: l'invitation à la conférence de presse jeudi matin laissait présager de probables changements dans l'équipe dirigeante de l'association Esch 2022, porteuse du projet de l'année européenne de la culture. Pourquoi Georges Mischo et se collègues bourgmestres de Dudelange et Differdange ont-ils attendu les questions des journalistes pour confirmer la nouvelle qui planait dans l'air depuis quelques semaines et que tout le monde soupçonnait? Ces questions sont-elles le signe qu'un certain malaise traverse la mise en route de cette année culturelle. Georges Mischo dément et se veut rassurant: «Nous sommes prêts.» Même si l'équipe dirigeante reste encore à trouver. Gardons espoir.