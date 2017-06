par Thierry Hick



Du Nord au Sud, d'Est en Ouest, les communes, petites ou grandes, sont nombreuses à participer à la Fête de la musique. Avec, cette année, trois nouvelles recrues: Steinfort, Bertrange et Schuttrange. Et une absente de marque: Esch/Alzette (seule la Rockhal participe). Une situation d'autant plus étonnante que certains responsables culturels eschois ont fait ou font encore partie de l'asbl «Fête de la musique».



«Un manque de temps» serait à la base du manque de réactivité eschoise face aux sollicitations des organisateurs ...