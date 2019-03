«Comme un long voyage paisible»

Création de «Silent Blue» de Claude Lenners par l'OCL ce dimanche à la Philharmonie.

Un chef, un orchestre de chambre et deux solistes: il n'en faut pas plus au compositeur Claude Lenners pour se mettre au calme.

L'Orchestre de chambre du Luxembourg (OCL), le chef Roland Kluttig et le duo de percussionnistes KrausFrink seront à l'œuvre dimanche après-midi à la Philharmonie. Le compositeur luxembourgeois Claude Lenners et sa toute nouvelle œuvre «Silent Blue» se frotteront à des symphonies de W. A. Mozart et Kurt Weill et à une suite de Joseph Jongen.

C'est lors d'une soirée à Sarrebruck autour du concerto pour deux percussions de Philippe Manoury que les percussionnistes allemands de KrausFrink ont évoqué l'idée de confier à Claude Lenners la composition d'une nouvelle pièce ...