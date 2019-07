Comic-Con 2019: Tom Cruise, „Top Gun 2“ und Cos-Player

Viel Trubel auf dem größten Comic-Fantreffen der Welt: die Comic-Con 2019 zwischen Tom Cruise und kostümierten Fans.

(dpa) - Hollywood-Star Tom Cruise (57) hat Tausende Fans auf der Comic-Con-Messe im kalifornischen San Diego mit einem Auftritt überrascht. Zum Auftakt der Veranstaltung am Donnerstag präsentierte der Schauspieler den ersten Trailer für die Fortsetzung des Kampfjetpiloten-Films „Top Gun“ (1986). So viele Jahre hätten seine Fans viel Geduld bewiesen, sagte der Star. Nun seien sie die Ersten auf der Welt, die den Trailer zu sehen bekämen. Alle Szenen in dem Film seien echt, betonte der Schauspieler laut „People.com“.



In „Top Gun: Maverick“ schlüpft Cruise wieder in die Rolle des früheren Kampfpiloten Pete „Maverick“ Mitchell, der inzwischen als Fluglehrer arbeitet. Das Kurzvideo gibt einen Vorgeschmack auf todesmutige Flugmanöver über Wüsten und verschneiten Bergketten. Cruise ist bekannt dafür, dass er seine eigenen Stunts macht und sich extrem fit hält. An seiner Seite spielen Val Kilmer, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Miles Teller und Ed Harris mit. Joseph Kosinski („Oblivion“) führt Regie. Das Original wurde von dem 2012 verstorbenen Regisseur Tony Scott inszeniert. Das Studio Paramount will den Actionfilm im Juli 2020 in die Kinos bringen.



Die Comic-Con-Messe, das größte Comic-Fantreffen der Welt, ist natürlich auch in diesem Jahr Anzugspunkt für die so genannten Cos-Player - Fans, die quasi in die Haut ihrer Lieblingsfiguren schlüpfen und mit viel Aufwand Kostüme nachahmen und Masken anlegen. Hier die schönsten Bilder:



